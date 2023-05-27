البوابة - سردينيا أو في " Sardegna " باللغة الإيطالية ، ليست وجهة رئيسية على البحر المتوسط ولكنها جزيرة إيطالية متطورة ، تقع غرب البر الرئيسي لإيطاليا وجنوب كورسيكا. مع أكثر من 1800 كيلومتر من الساحل البكر ، تشتهر بالشواطئ الجميلة والبحر الفيروزي والتكوينات الصخرية الرائعة.



ومع ذلك ، فهي ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ، ولديها الكثير لتقدمه مع تاريخ مثير للاهتمام ، مع ممر جبلي بري ، ومدن نابضة بالحياة ذات تقاليد محلية ومهرجانات ملونة. الناس ودودون جداً ويحبون الاستمتاع بالحياة. إذا كنت تخطط لزيارتها فسيكون بانتظارك ترحيب حار في سردينيا.

لماذا يجب أن تزور جزيرة سردينيا ؟

أنشطة وفعاليات هامة في سردينيا



1. ليست وجهة متوسطية رئيسية ولكنها جزيرة إيطالية متطورة

2. شواطئ جميلة مع البحر الفيروزي ، مثالية للسباحة والغطس

3. جزيرة متنوعة ذات طبيعة داخلية جبلية وريف طبيعي

4. مدن نابضة بالحياة ذات تقاليد محلية ومهرجانات ملونة وشعب ودود

5. مطاعم رائعة مع تخصصات سردينيا من البيتزا والجيلاتي والنبيذ المحلي

6. العديد من الأنشطة بما في ذلك الرياضات المائية وركوب الدراجات والجولف والتنس وركوب الخيل

7. العديد من الرحلات بما في ذلك رحلات القوارب ورحلات القطار ذات المناظر الخلابة ورحلات السفاري ذات الدفع الرباعي والرحلات والتسلق وتذوق النبيذ والمواقع الأثرية والآثار الرومانية

8. توفر سكن يناسب جميع الأذواق والميزانيات



أسلوب حياة البحر الأبيض المتوسط



سردينيا هي جزيرة تسمح لك بتجربة جوهر الحياة المتوسطية. يقدم المطبخ السرديني مجموعة غنية من الأطباق ، التي تأثرت بشدة بالجيران المختلفين للبلاد بما في ذلك كورسيكا وإيطاليا ، مصحوبة بالنبيذ المحلي الرائع. ينتج عن خلط الصيد والمنتجات الزراعية (التقليدية مع المدن الداخلية) والأسماك والمأكولات البحرية (التقليدية مع المدن الساحلية) مزيج من النكهات والمظهر الذي تنفرد به سردينيا.

هناك شيء للجميع



سردينيا لديها ما يناسب الجميع من مناظرها الخلابة إلى الفنادق الحصرية، إلى الساحل الجنوبي البكر مع العديد من الشواطئ المهجورة والبحر الفيروزي الشبيه بالكاريبي. أينما كنت في سردينيا ، سيكون هناك ساحل مذهل مع الخلجان والشواطئ الجميلة ، والمدن والقرى النابضة بالحياة ولكن غير التجارية ، والمناطق الداخلية الجبلية مع مناظر رائعة للجزيرة ، والبحيرات المنعشة والشلالات ، وتاريخ مثير للاهتمام. على سبيل المثال ، هناك حوالي 7000 "نوراغي" (مساكن حجرية غامضة يعود تاريخها إلى 3500 عام) في جميع أنحاء الجزيرة كتذكير دائم بسكانها في عصور ما قبل التاريخ ، بالإضافة إلى العديد من الأمثلة على العمارة الرومانية كدليل لهيمنتها.



المصدر: justsardinia.co.uk

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