لماذا ينصح بتناول التمر لتسهيل الولادة الطبيعية؟

لا شك أن عملية الولادة، من المراحل الغامضة التي تنتظرها كل سيدة حامل تصل للشهر التاسع. بعدها تبدأ حالة من الترقب والتوتر والخوف من ألم الولادة، وخاصة الولادة الطبيعية.

إذا كانت عملية الولادة الخاصة بك قد اقترب موعدها، وإذا كنت قد قررت مع طبيبك إجراء عملية ولادة طبيعية، فغالباً ما ينصح بتناول بعض الأطعمة ومنها التمر التي تسهل من حدوث العملية وتخفف من آلامها ولكن لماذا التمر؟

ببساطة يحتوي التمر على مواد تحفز نشاط الرحم، وتهيئ الجسم للولادة الطبيعية. السكريات الموجودة في التمر تعطيكِ الطاقة اللازمة للقيام بالمجهود الشاق في عملية الولادة الطبيعية كما يعمل التمر على ارتخاء عضلات الحوض، ويساعد الرحم على قذف الجنين. يساهم التمر في ترطيب جسم الحامل مما يزيد من انقباضات الرحم، وبالتالي تلد المرأة ولادة طبيعية. لذلك، عليكِ سيدتي الحامل بتناول حبات التمر أو الرطب مع بداية الشهر التاسع بشكل يومي.