كيفية التحكم في نسبة السكر في الدم

الحرص على المشي يوميًا على الأقل 20 دقيقة في الصباح

مرض السكر يجبر صاحبة على العيش بنظام مختلف عن الأخرين، سواء في النظام الغذائي أو الصحي، فعلى كل مريض سكر مثلاً استشارة طبيب العيون وطبيب خاص بالكلى للتأكد من سلامتها كل فترة، كما عليه اتباع هذه النصائح للتحكم في نسبة السكر بالدم:

1- يجب أخذ التطعيمات الوقائية لمرض الإنفلونزا، لأن عندما تكون مصابًا بالسكر، عدوى الإنفلونزا يكون من الصعب علاجها، لأن المناعة لمريض السكر تكون منخفضة.

2- الأشخاص المصابون بمرض السكر أكثر عرضة لأمراض العيون، لذا من الضروري زيارة طبيب العيون بانتظام للكشف عن تشوهات فى العينين قبل تلف العين.

3- الحرص على المشي يوميًا على الأقل 20 دقيقة في الصباح و10 دقائق في المساء، لأن ممارسة الرياضة على أساس يومي تسيطر على أعراض مرض السكر.

4- التأكد من أن النظام الغذائي يحتوى على الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية والفاكهة، لأن الألياف تبطئ من امتصاص الكربوهيدرات والسكريات في الدم، فبالتالي تقل مستويات السكر.

5- تجنب تناول فاكهة معينة مثل الموز، على الرغم من أنه يبدو صحيًا إلا أنه يحتوي على كميات عالية من الكربوهيدرات والسكروز التي تسبب ضررًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

6- عندما تكون مصابًا بمرض السكر فالكلى تكون أكثر عرضة للتلف، نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك من الضروري شرب الكثير من الماء واتباع نظام غذائي صحي للكلى بعد استشارة الطبيب.

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