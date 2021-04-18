فوائد عصير البرتقال للوجه لا تعد ولا تحصى، البرتقال من الفاكهة الغنيّة بالماء، و المواد السكّريّة، والألياف الغذائيّة، ويوجد فيه بعض المواد الكربوهيدراتيّة، وهو غنيّ أيضاً بالأملاح المعدنيّة والكثير من الفيتامينات مثل فيتامين C و B2 و B1 وA.
ويتميّز البرتقال بوجود الكثير من المعادن الغذائيّة في محتوياته مثل البوتاسيوم، والفسفور، والزّنك، والصّوديوم، وبعض الأحماض مثل حمض الفوليك، وحمض السّتريك، وحمض الّليمون، ويحتوي أيضاً على بعض المواد المضادّة للأكسدة مثل مادة Flavonoids ومادّة البكتين التي تحمي بطانة المعدة والقولون.
فوائد عصير البرتقال للوجه
- يحدّ من ظهور البقع السوداء على الوجه.
- يُقلل حجم المسامات، وبالتالي يقي من الإفرازات الدهنية.
- يُعالج الحبوب والبثور التي تظهر على الوجه.
- يُنشط الدورة الدموية في الوجه، وبالتالي يقيه من التجاعيد والخطوط الدقيقة.
- يُبيض الوجه.
- يمنع جفاف الوجه، إذ يساعد على ترطيبه وتنعيمه بفعالية.
- يُنظف الوجه من الخلايا الميتة.
فوائد عصير البرتقال للبشرة والشّعر
- يخلّص البشرة من التّجاعيد عن طريق شرب العصير لتجديد حيويّة البشرة والجلد.
- يزيل السّواد حول العين عن طريق وضع كمّادات من عصير البرتقال تحت العينين وحولها.
- يعالج البقع والحروق على الجلد عن طريق مسح هذه الحروق بواسطة قطنة مغموسة بعصير البرتقال.
- ينشّط ويحسّن الدّورة الدّمويّة للجلد والبشرة وذلك عن طريق شرب عصير البرتقال باستمرار.
- يزيل الخلايا الميّتة من الجلد عن طريق عمل خلطة العسل مع عصير البرتقال وذلك بخلط فنجان من عصير البرتقال مع ملعقة من العسل حتّى يصبح المزيج متماسكاً، ونعمل ماسك للوجه من هذا المزيج ونتركه لمدّة ربع ساعة، وبعد ذلك نغسل الوجه بماء فاتر ونكرّر العمليّة مرّتين في الشّهر.
- من فوائد البرتقال أيضاً يزيد من كثافة الشّعر ويسرّع نموّه.
- يحمي الشّعر من التّساقط. يُزيل حبّ الشّباب وخصوصاً الموجود على الوجه عن طريق مسح بثور حبّ الشّباب بقطنة مغموسة بعصير البرتقال.
- يوفّر الحماية من مرض السّرطان وخصوصاً سرطان الجلد لما فيه من مواد مضادّة للأكسدة.
- يطرد الطّفيليّات والبكتيريا الضّارّة من الجسم. يزيل الدّهون من منطقة البطن، ويشدّ التّرهلّات بعد إزالة الكرش.
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