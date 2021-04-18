فوائد عصير البرتقال للوجه لا تعد ولا تحصى، البرتقال من الفاكهة الغنيّة بالماء، و المواد السكّريّة، والألياف الغذائيّة، ويوجد فيه بعض المواد الكربوهيدراتيّة، وهو غنيّ أيضاً بالأملاح المعدنيّة والكثير من الفيتامينات مثل فيتامين C و B2 و B1 وA.

ويتميّز البرتقال بوجود الكثير من المعادن الغذائيّة في محتوياته مثل البوتاسيوم، والفسفور، والزّنك، والصّوديوم، وبعض الأحماض مثل حمض الفوليك، وحمض السّتريك، وحمض الّليمون، ويحتوي أيضاً على بعض المواد المضادّة للأكسدة مثل مادة Flavonoids ومادّة البكتين التي تحمي بطانة المعدة والقولون.

فوائد عصير البرتقال للوجه

يحدّ من ظهور البقع السوداء على الوجه.

يُقلل حجم المسامات، وبالتالي يقي من الإفرازات الدهنية.

يُعالج الحبوب والبثور التي تظهر على الوجه.

يُنشط الدورة الدموية في الوجه، وبالتالي يقيه من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يُبيض الوجه.

يمنع جفاف الوجه، إذ يساعد على ترطيبه وتنعيمه بفعالية.

يُنظف الوجه من الخلايا الميتة.

فوائد عصير البرتقال للبشرة والشّعر