لوجه جذاب.. إليك قناع الحليب والخميرة
أهم طرق تسمين الوجه هي قناع الحليب والخميرة (shutterstock.com)
يتفق الكثير من السيدات، أن الجسم النحيف هو الأكثر جاذبية، ولكن الوجه النحيف غير مستحب، لذلك تعمل الكثيرات على تسمين وجههن، خاصة عند الالتزام بحمية غذائية للتخسيس، وأهم طرق تسمين الوجه هي قناع الحليب والخميرة الذي يمكن تطبيقه بهذه الطريقة.
المكونات:
- ملعقة من الخميرة الفورية
- ربع كوب من الحليب الدافئ
الطريقة:
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– أحضري الحليب الدافئ وضعيه في كوب وأضيفي له ملعقة الخميرة الفورية وذوبيها جيدا في الحليب، حتى تحصلي على خليط متجانس.
– وزعي الخليط على البشرة والرقبة واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تجف.
– اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وبعدها رطبي بشرتك للحصول على نتائج أفضل.
– كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع.
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فوائد القناع:
– تعمل الخميرة على تسمين البشرة، كما تعمل على تخلصيك من البقع الداكنة.
– توحد لون البشرةكما تخلصك من البثور.
– الحليب يعمل على ترطيب البشرة بسبب حمض اللاكتيك المتواجد به، كما يعمل على تغذيتها.
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