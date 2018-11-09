لوجه جذاب.. إليك قناع الحليب والخميرة

المكونات:

ملعقة من الخميرة الفورية

ربع كوب من الحليب الدافئ

الطريقة:

3 ماسكات منزلية لتفتيح البشرة في عيد الأم

– أحضري الحليب الدافئ وضعيه في كوب وأضيفي له ملعقة الخميرة الفورية وذوبيها جيدا في الحليب، حتى تحصلي على خليط متجانس.

– وزعي الخليط على البشرة والرقبة واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى تجف.

– اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وبعدها رطبي بشرتك للحصول على نتائج أفضل.

– كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع.

اكتشف مستوى الحب لديك باللغة العربية!