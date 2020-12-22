ليزي كيك بالمارشميلو للأعياد أحد أفضل الحلويات سهلة التحضير والشهية، "موقع البوابة" يقدم لكم ليزي كيك بالمارشميلو للأعياد المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير ليزي كيك بالمارشميلو للأعياد:

٢٥ حبة بسكوت شاي

١ كوب جوز هند

٢/١ كوب شوكلاتة ملونة

١ كوب رايس كريسبي

١ حليب مكثف محلى

٥٠ عم زبدة

١ كوب مارشميلو صغير أبيض

للتزيين:

شوكلاتة ملونة

طريقة تحضير ليزي كيك بالمارشميلو للأعياد:

- كسري البسكوت وضعيه في وعاء واضيفي له الرايس كريسبي والشوكولاتة الملون وجوز الهند.

- دوبي الزبدة واضيفي المارشميلو والحليب المكثف المحلى وبعد ان يذوب المارشميلو اضيفي الخليط للبسكوتوباقي المكونات وقلبيهم.

- ضعيهم في قوالب الكب كيك واضيفي المزيد من الشكولاتة وجوز الهند وضعيهم بالفريزر لحين التقديم.

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