ما سبب التبول الكثير بعد شرب الشاي الأخضر؟

الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكاً في العالم بعد الماء، ويعود 78% من الاستهلاك إلى الشاي الأسود في جميع أنحاء العالم، وحوالي 20% من الاستهلاك يعود لشاي الأخضر، وبما أنَّ الشاي الأخضر يصنع من أوراقٍ غير مؤكسدةٍ، ويتعرض لعمليات معالجةٍ أقل؛ فهو يحتوي على معظم مضادات الأكسدة، ومركبات متعدة الفينولات، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشاي الأخضر يتم تناوله كمشروب، أو قد يُباع على شكل مستخلصات سائلة وكبسولات وأقراص ويستخدم أحياناً في منتجات الجلد الموضعية.

ويعتبر الشاي الأخضر من أفضل المشروبات لإزالة السموم من الجسم فهو يحمي أيضاً من أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من أنواع السرطان، الشاي الأخضر يحتوي أيضاً على كمية قليلة من الكافيين الذي يمكن أن يكون بمثابة داعم للطاقة.

ولكن بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون استهلاك الشاي الأخضر مزعجًا، لأنه قد يزيد من عد مرات التبول. على الرغم من أنه الشاي الأخضر ليس فقط الملام في ذلك، بل استهلاك أي نوع من الشاي يمكن أن يؤثر على المثانة، ولكن لماذا يحدث ذلك؟

1- استهلاك كمية كبيرة من الشاي

إذا كنت تشرب الشاي الأخضر بكمية كبيرة، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التبول المتكرر حيث يميل جسمك إلى إطلاق السموم والسوائل الزائدة عن طريق التبول وعندما تزيد من تناول السوائل، فأن الرغبة في التبول أيضاً تزداد.

2- علاقة الكافيين والمثانة

الكمية الصغيرة من الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أداء المثانة، وفقاً لخبراء الصحة، تناول الكافيين يمكن أن يسبب تشنجات المثانة ويمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل في السيطرة على المثانة. لذلك، إذا كنت تشرب الشاي الأخضر، القهوة أو الشاي، فأن محتوى الكافيين يمكن أن يسبب التبول المتكرر.

3- تأثير مدر للبول

على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على كمية قليلة من الكافيين، إلا أن له تأثير مدر للبول ومحفز للتبول. شرب الكثير من الشاي الأخضر يزيد من الذهاب إلى الحمام.

بعض الأسباب الأخرى:

هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى التبول المتكرر، على سبيل المثال، إذا كان الشخص مصاباً بداء السكري أو تقلب مستويات محتوى الكالسيوم في الجسم أو التهاب المسالك البولية، أو تضخم غدة البروستاتا.

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هل يوجد كافيين في الشاي الأخضر؟