ماذا تعرف عن تحفيز المثانة ؟

أحد العلاجات المحتملة للمثانة المفرطة النشاط يسمى تحفيز المثانة، حيث أن المثانة المفرطة النشاط هي حالة شائعة تسبب الرغبة المفاجئة في التبول، يمكن أن يتسبب أيضًا في إفراغ مثانتك بشكل لا إرادي.

ويتم تحفيز المثانة عن طريق إرسال تيار كهربائي خفيف عبر الأعصاب والعضلات التي تتحكم في التبول، وقد يساعد هذا في استعادة قدرتك على التحكم في رغبتك في التبول، وكذلك علاج سلس البول.

وفي الواقع، تحفيز المثانة ليس للجميع، وقد تحتاج إلى تجربة علاجين آخرين قبل أن يوصي طبيبك بطريقة تحفيز المثانة، ومن خلال هذه المقالة نناقش أنواعًا مختلفة من تحفيز المثانة، وما نعرفه حول كيفية عملها، ومن هو النوع الجيد للعلاج.

ما هو بالضبط تحفيز المثانة ؟

مثانتك هي عضو مجوف يمتلئ بالسائل الذي استهلكته وهضمته، ومن المفترض أن يتقلص العضو ويفرغ عندما يكون ممتلئًا، وعادة، تخبر مثانتك عقلك عندما يحتاج إلى إفراغها من خلال تقلص العضلات، مما يمنحك الرغبة في الذهاب إلى الحمام.

وعندما يكون لديك مثانة مفرطة النشاط، فإن العضلة المخلة التي تنقبض عندما تتبول تكون أكثر نشاطًا مما ينبغي، وهذا يعني أنك قد تشعر بالحاجة إلى التبول عندما لا تضطر إلى ذلك.

ويمكن أن يعني أيضًا أنك غير قادر على التحكم بشكل كامل عندما تفرغ المثانة، ويمكن أن يتسبب هذا في تسرب البول من المثانة عندما لا تريد، والمعروف أيضًا باسم سلس البول.

كيف يتم تحفيز المثانة ؟

هناك أنواع قليلة من تحفيز المثانة التي يوصي بها الأطباء حاليًا للأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط المثانة، بما في ذلك تحفيز الأعصاب العجزية، وإذا لم تنجح هذه العلاجات معك، فقد يوصي الطبيب بجراحة سلس البول.

تحفيز العصب العجزي

يستخدم هذا النوع من تحفيز المثانة أقطابًا كهربائية مزروعة تحت جلدك لتحفيز جذور الأعصاب العجزية حيث تخرج من عمودك الفقري. يتم التحكم في النبضات الكهربائية عبر جهاز إرسال.

يتطلب هذا النوع من العلاج زرع الجهاز جراحيًا. سيقوم الطبيب أولاً بزرع الجهاز على أساس تجريبي واختبار لمعرفة ما إذا كان التحفيز مفيدًا بالفعل لمثانتك المفرطة النشاط. ستحتاج إلى تتبع حركات الأمعاء والتبول خلال هذه الأسابيع.

بعد 2 إلى 4 أسابيع، يمكنك أنت والطبيب تحديد ما إذا كنت ستقوم بتثبيت الجهاز بشكل دائم. هذا يتطلب عملية جراحية ثانية.

هل هذا العلاج فعال ؟

تشير التجارب السريرية إلى أن فعالية هذه العلاجات تختلف بشكل كبير، ومن الصعب معرفة ما إذا كانت ستكون فعالة بالنسبة لك وإلى أي مدى ستنخفض أعراضك، إن وجدت.

تحفيز العصب العجزي

يوفر تحفيز العصب العجزي حلاً دائمًا نظرًا لطبيعة الجهاز الذي يتم تثبيته تحت بشرتك، ونظرًا لأنه يتعين عليك اختبار الجهاز لمدة أسابيع قبل أن يصبح دائمًا، فقد تكون معدلات النجاح طويلة الأجل أعلى.

قد يستمر تحفيز الأعصاب العجزية في تحسين الأعراض حتى مع مرور الوقت، حيث غطت مراجعة عام 2016 نفسها أيضًا دراسة شهد فيها 59 بالمائة من الأشخاص انخفاضًا بنسبة 50 بالمائة في أعراضهم حتى بعد 3 سنوات من بدء استخدام الجهاز.

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