طبيب البوابة: 5 مؤشرات خطيرة للبرود العاطفي بين الأزواج

إذا كان الشريك أنانيًا في جميع جوانب الحياة ، فسيكون نفس الشيء مرئيًا في غرفة النوم أيضًا. الشخص الذي لا يفكر إلا في نفسه سيركز على إرضاء ذاته فقط ، وليس العكس. إذا تجاهل الشريك مشاعرك أو طلباتك أو رغباتك باستمرار ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة

إذا كان الشريك أنانيًا في جميع جوانب الحياة ، فسيكون نفس الشيء مرئيًا في غرفة النوم أيضًا. الشخص الذي لا يفكر إلا في نفسه سيركز على إرضاء ذاته فقط ، وليس العكس. إذا تجاهل الشريك مشاعرك أو طلباتك أو رغباتك باستمرار ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة .

إذا كان الشريك أنانيًا في جميع جوانب الحياة ، فسيكون نفس الشيء مرئيًا في غرفة النوم أيضًا. الشخص الذي لا يفكر إلا في نفسه سيركز على إرضاء ذاته فقط ، وليس العكس. إذا تجاهل الشريك مشاعرك أو طلباتك أو رغباتك باستمرار ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة .

إذا كان الشريك أنانيًا في جميع جوانب الحياة ، فسيكون نفس الشيء مرئيًا في غرفة النوم أيضًا. الشخص الذي لا يفكر إلا في نفسه سيركز على إرضاء ذاته فقط ، وليس العكس. إذا تجاهل الشريك مشاعرك أو طلباتك أو رغباتك باستمرار ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة .

إذا كان الشريك أنانيًا في جميع جوانب الحياة ، فسيكون نفس الشيء مرئيًا في غرفة النوم أيضًا. الشخص الذي لا يفكر إلا في نفسه سيركز على إرضاء ذاته فقط ، وليس العكس. إذا تجاهل الشريك مشاعرك أو طلباتك أو رغباتك باستمرار ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة .

كما ذكرنا سابقًا ، الجنس مع شخص تحبه يحتاج الى كمية هائلة من المشاعر الحسية. إذا فقد الشريك الاتصال البصري ، فقد يشير ذلك ضعف في هذه المشاعر . إذا لم ينظر ولو لمرة واحدة الى عينيك فقد يكون هناك مشكلة.

كما ذكرنا سابقًا ، الجنس مع شخص تحبه يحتاج الى كمية هائلة من المشاعر الحسية. إذا فقد الشريك الاتصال البصري ، فقد يشير ذلك ضعف في هذه المشاعر . إذا لم ينظر ولو لمرة واحدة الى عينيك فقد يكون هناك مشكلة.

كما ذكرنا سابقًا ، الجنس مع شخص تحبه يحتاج الى كمية هائلة من المشاعر الحسية. إذا فقد الشريك الاتصال البصري ، فقد يشير ذلك ضعف في هذه المشاعر . إذا لم ينظر ولو لمرة واحدة الى عينيك فقد يكون هناك مشكلة.

كما ذكرنا سابقًا ، الجنس مع شخص تحبه يحتاج الى كمية هائلة من المشاعر الحسية. إذا فقد الشريك الاتصال البصري ، فقد يشير ذلك ضعف في هذه المشاعر . إذا لم ينظر ولو لمرة واحدة الى عينيك فقد يكون هناك مشكلة.

كما ذكرنا سابقًا ، الجنس مع شخص تحبه يحتاج الى كمية هائلة من المشاعر الحسية. إذا فقد الشريك الاتصال البصري ، فقد يشير ذلك ضعف في هذه المشاعر . إذا لم ينظر ولو لمرة واحدة الى عينيك فقد يكون هناك مشكلة.

يرفض القبلات الحميمة.