طبيب البوابة: 5 مؤشرات خطيرة للبرود العاطفي بين الأزواج

يعد الجماع أو الجنس أعلى مستوى من العلاقة الحميمة، وكثير من الناس يؤمنون بهذا بشدة. عندما ينخرط شخصان في الفعل الجسدي، فهذا يعني أنهما مستعدان ليكونا مع بعضهما البعض...
يمكن أحياناً أن يكونوا ضعفاء أو مترددين أو غير متحمسين، مع ذلك ، في كثير من الأحيان ، قد يكون هناك العديد من المؤشرات الخطيرة أثناء ممارسة الجنس والتي قد تشير إلى أن شيئًا ما ليس صحيحًا. تعالوا لنعرف ما هي هذه المؤشرات:
- لا يبادلك نفس الاحتياجات. إذا كان الشريك أنانيًا في جميع جوانب الحياة ، فسيكون نفس الشيء مرئيًا في غرفة النوم أيضًا. الشخص الذي لا يفكر إلا في نفسه سيركز على إرضاء ذاته فقط ، وليس العكس. إذا تجاهل الشريك مشاعرك أو طلباتك أو رغباتك باستمرار ، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة.
- غياب الاتصال البصري. كما ذكرنا سابقًا ، الجنس مع شخص تحبه يحتاج الى كمية هائلة من المشاعر الحسية. إذا فقد الشريك الاتصال البصري ، فقد يشير ذلك ضعف في هذه المشاعر . إذا لم ينظر ولو لمرة واحدة الى عينيك فقد يكون هناك مشكلة.
- يرفض القبلات الحميمة. إذا كان الشريك يتهرب دائما من تبادل القبلات الحميمة معك، فقد يعني ذلك أنه يرفض إظهار المودة لك. وفقًا للخبراء ، إذا كان هناك شيء تستمتع به أنت أو شريكك عادةً في السرير ، وبدأ أحدكم في الابتعاد عنه ، فقد يكون ذلك بمثابة علم أحمر. وقد يعني ذلك أن العلاقة جسدية بحتة لشريكك.
- يضغط عليك للقيام بأشياء لا تعجبك. إذا كان شريكك يريد منك القيام ببعض الأعمال التي لا تشعر بالارتياح تجاهها ، فهذه علامة على أنه لا يحترم حدودك. الشريك الحقيقي يهتم بك دائمًا ومستوى راحتك في القيام بأشياء معينة.
- يتهرب من العناق. العناق جزء مهم يبني الثقة الجسدية والعاطفية. إذا أراد شريكك إقامة جدار بعد ممارسة الجنس ، فقد يعني ذلك أنه لا يبحث عن اتصال أعمق ، وأنهم يتعاملون مع العلاقة على أنها علاقة غير رسمية.
المزيد:
طبيب البوابة: 5 مشاكل شائعة تؤخر رعشة الجماع عند النساء
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)