هل تفضلون تناول البطاطا الحلوة؟ تعرفوا على فوائدها وستحرصون على تناولها

تتمتّع البطاطا الحلوة بطعمٍ حلو المذاق غنيّ ومشبع؛ إذ يمُكن استبدال وجبة غذائية بحبتين من البطاطا الحلوة كونها تحتوي على الكثير من العناصر المهمة للجسم مثل: الطاقة، والبروتين، والدهون، والكربوهيدرات، والسكر، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والصوديوم، والبوتاسيوم، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم، والمنغنيز، كما أنها غنيّة بالفيتامينات (C, B6, A, E, K1).
وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد البطاطا الحلوة:
1- تُحسن عملية الهضم وتساعد على الوقاية من الإمساك
2- تساعد البطاطا على خفض نسبة نسبة السكر في الدم
3- البطاطا مصدر جيد للحديد وبالتالي فهي تساعد على الوقاية من الأنيميا
4- تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتحسن المزاج وتقاوم الإجهاد
5- تساعد على الحفاظ على صحة العين وتقاوم التكنس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر
6- تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم والحفاظ على صحة القلب
7- تحتوي على بيتا كريبتوزانتين المفيد في علاج الالتهابات المزمنة مثل التهابات المفاصل و الروماتويد
8- البطاطا غنية بعنصر البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم
9- تساعد على تقوية مناعة الجسم والوقاية من البرد والأنفلونزا لأنها غنية بفيتامين سي
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