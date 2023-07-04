جيفونشي تطلق منتج عناية بالعيون بتركيبة ثورية جديدة

تتعرض بشرتنا للعديد من مصادر الضغط والمضار المختلفةمنها الإجهاد، التلوث الحضري، أضواء الشاشات سواء شاشات الهواتف أو أجهزة التلفزيونات والأشعة الضارة التي تصدر منها والتي تؤثر بشكل كبير على صحة البشرة، وقلة النوم، وما إلى ذلك.

يتأثر الجيل الجديد بشكل خاص بهذه المحفزات الخارجية، التي تترك علامات مرئية على الوجه أهمها إنعدام الإتزان اللوني والهالات السوداء والبهتان، وخاصة على البشرة الناعمة والرقيقة حول العينين فهي المنطقة الأكثر حساسية من ضمن أقسام البشرة.

تفقد البشرة طاقتها في مواجهة هذا الهجوم اليومي مرة بعد مرة. ولمواجهة ذلك، طورت "جيفونشي بيوتي" سكين بيرفيكتو (Skin Perfecto)، مستخلص الحيوية والنضارة والطاقة الذي يكشف عن توهج البشرة الطبيعي والصحي.

ويعتبر "فيتامين بلند كومبلكس(Vitamin Blend Complex) من العناصر الأساسية في المجموعة القوية التي تشكل هذا المنتج، وهو مليء بالمكونات النشطة الغنية بالفيتامينات التي تساعد على تحفيز طاقة خلايا البشرة وتنشيطها لقوة ونضارة لا مثيل لها.

منتج "سكين بيرفيكتو الجديد لتنعيم وملء البشرة من جيفونشي

اكتمل روتين العناية سكين بيرفيكتو (Skin Perfecto) الآن مع مستحضر "سموذينغ أند فيرمينغ آي كير" (Smoothing and Firming Eye) Care ليصبح الخط الأكثر تكاملا وفعالية.

تركيبة جديدة تم تطويرها خصيصا لتصحيح محيط العينين بشكل واضح. يعمل على مكافحة علامات الشيخوخة ويضفي إشراقة مثالية لجعل هذه المنطقة الرقيقة تبدو أكثر نضارة ونعومة وقوة.

يأتي أنبوب العناية بالعينين "سموذينغ أند فيرمينغ آي كير" (Smoothing and Firming Eye Care) مزودا بأداة تطبيق خبيرة توفر تدليكا ناعما، يعمل على إيقاظ منطقة العين ويشد البشرة مانعا علامات الشيخوخة من الظهور.

قوامه الناعم والخفيف يجعل منه أساسا مثاليا للمكياج لضمان حماية يومية وفعالة.

التركيبة الجديدة والفعالة

تحتوي التركيبة، التي تتضمن بنسبة 97٪ مكونات طبيعية المنشأ، على مركب أو مزيج الفيتامينات "فيتامين بلند كومبلكس" Vitamin Blend Complex بالإضافة إلى مستخلص نباتي منشط غني بالتوراين للمساعدة في تقليل علامات التعب.

كما أنه يحتوي على الببتيدات واللآلئ التي تعمل على توفير إشراقة فورية. قوامه الخفيف والمنعش يخترق البشرة على الفور، ويتركها ناعمة ورطبة، وكباقي منتجات هذا الخط الفعال في مجال العناية بالبشرة تحتوي خلاصة ال وببكتيريا الببتايد نضمن لك إشراقة فورية ويومية لكي تتمتعي بعيون مشرقة كاللؤلؤ.

أداة التطبيق المعدنية الباردة

توفر أداة التطبيق شعورا بالإنتعاش الفوري على البشرة المحيطة والقريبة من العيون. تم تحسين موجات التدليك الأربع المنحوتة ليسمح طرفها المشكل بتشكيل هندسي انسيابي بتطبيق ناعم ودقيق.

ويتيح شكلها المبتكر تطبيق التركيبة التي تعمل بشكل أكثر فعالية على محيط العينين بطريقة تحفز طاقة الخلايا وتعمل على تنعيم البشرة. لتبدو العينان أكبر وأكثر إشراقا.ودعوة من الدار الفرنسية وانتهاجا لسياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية الخاصة بالدار بعنوان "جرأة إعادة الابتكار" (The Audacity of Reinvention) يمكن إزالة الطرف لتسهيل إعادة تدوير الأنبوب.