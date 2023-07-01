مارك جايكوبس يقدم أسرع عرض أزياء في التاريخ.. 3 دقائق فقط

في الليلة الماضية في مكتبة نيويورك العامة في وسط المدينة الصاخبة والمليئة بالحياة، أقام مارك جايكوبس عرض أزياء خريف وشتاء 2023 للملابس الجاهزة للارتداء، والذي بدأ على الفور في الساعة 7:30 مساء وانتهى بعد ثلاث دقائق تماما.

قامت العارضات الـ 29 بدوران كامل، ثم تم الانتهاء منها. حيث لم يفهم الأشخاص الحاضرين حتى ما كان يحدث إلا بعد دقيقة واحدة على الأقل، وهو الوقت الذي أدركوا فيه أنه من الأفضل إخراج هواتفهم أو أنهم لن يكونوا قادرين على التقاط أي شيء من هذا العرض الأيقوني.

لقد كان تناقضا واضحا مع عرضين للأزياء حدثا قبل أيام وبدا أنهما مصممان لوسائل التواصل الاجتماعي. بدأ الظهور الأول المرتقب لفاريل ويليامز في لويس فويتون بجوقة الإنجيل والموسيقى الأصلية ضمن حدث ضخم في باريس أحدث أضخم ضجة في وسائل التواصل الإجتماعي.

كان كل من بيونسيه وريهانا وزندايا حاضرين في العرض أيضا في Jacquemus ، كان الضيوف يجلسون في زوارق التجديف على قناة فرساي الكبرى.

تم عرض كلا العرضين بشكل بارز على Twitter لساعات وساعات طوال بعكس عرض مارك جايكوبس الذي بدى وأنه أسهل عرض أزياء مر على تاريخ صناعة الموضة بأحذية "الباليه" الفلات.

أتموسفير عرض مارك جايكوبس

في الليلة الماضية، كان عليك فقط أن تكون في مكان العرض للاطلاع على تفاصيل الأزياء كاملة، لكن إذا لم تكن كذلك فكل ما حصلت عليه وسوف تراه هو نفس مقتطف الفيديو السريع الذي ظهر عبر حسابات المطلعين على الموضة ومدونين الموضة العالميين على وسائل التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى الفيديو الذي نشرته حسابات العلامة التجارية على يوتيوب وإنستغرام، حيث كان من المستحيل تقريبا رؤية الملابس المستوحاة من الثمانينيات.

كانت كل عارضة متزينة بشعر بانك أشقر من وحي "سايبر بانك" ، وشفاه حمراء قوية، ونظرات حادة وخطوات حذرة وحرة في ذات الوقت وسريعة أيضا. أما بالنسبة لأحذية العارضات فقد كانوا يرتدون جوارب مقطوعة من الكاحل بجوارب بيضاء وأحذية الباليه السوداء بمقدمة مدببة.

كانت هناك فساتين صغيرة مطرزة باللون الأسود، وقفازات جلدية صغيرة وأنيقة، وبدلات مخططة (Striped) حادة الأكتاف. وبدت جميع العارضات غامضات مثل نانسي سبونجن، من وحي أفلام هولييود في الثمانينيات.

العرض الذي مدته ثلاث دقائق بحد ذاته بمثابة تعليق على الطريقة التي نتصفح بها الصور على الإنترنت، ومدى زوال وجودها بعد استهلاكها، كان الجميع يتحدثون عن وقت العرض لمدة ثلاث دقائق وليس الملابس فلا يمكن إنكار أن الأمر برمته جعل الناس يتوقفون للتفكير فيما جايكوبس يحاول قوله. "ربما كان هذا التوقف هو النقطة. بعد كل شيء "، إنه أحد المصممين القلائل الذين تمكنوا من جذب انتباه الناس لعقود.

موضة الـ"بلاي سوت" Playsuit

برزت في المجموعة أكثر صورة ظلية "تريندي" للموسم المقبل وهي الصورة الظلية أو الـ"سيلويت" الخاص بأحد أجمل القصات الأنثوية وهي قصة ال"بلايسوت" وهي "جامبسوت مصغر يصل طوله إلى أغلى الركبة، وتتميز هذه القطعة الواحدة المريحة بجمال تنسيقها وسهولته وكونها قطعة مناسبة لجميع المواسم تقريبا وتلبي احتياجك للحصول على إطلالة سهرات أنيقة وجذابة.

الفساتين المطرزة الأنثوية

أيضا في هذه المجموعة برز أسلوب "سوزانا" ممثلة فيلم البحث عن سوزان الذي أنتج في الثمانينات وأدت بطولته نجمة الغناء العالمية "مادونا"، حيث نسقت إطلالات العارضات بكل أناقة مع القفازات الجلدية الصغيرة التي ناسبت الإطلالات.

أحد أجمل هذه التنسيقات التنسيق الذي رافق الفساتين بأحجام صغيرة وحشوات أكتاف كبيرة، لا سيما تلك المطرزة بتطريزات كاملة ومشغولة بطريقة احترافية وأنيقة.

وأتت هذه الفساتين بقصات "درابيه" راقية تدلت من الأكتاف والصدر والتنانير.

قماش اللاتيكس الأحمر بظهور خجول

أصبح التنبؤ بظهور صيحة اللاتيكس اللامع في الموسم القادم أمرا سهلا بلا شك، فبعد الظهور الرائع لقطعة من اللاتيكس الأحمر بقصة "كوتور" عشوائية وأنيقة، تحدث معظم مدونو الموضة عن أخمية هذا القماش ومثل هذه القطعة في خزانة ملابسك المستوحاة من فترة الثمانينيات وخصوصا إذا كنتي من محبين تلك الفترة الصاخبة.