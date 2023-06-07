البوابة - إذا تابعت عن كثب صور العائلات الملكية التي حضرت حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، والمهندسة المعمارية السعودية، الأميرة رجوة الحسين الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان، فلا بد وأنك تساءلت عن سر جمال ونقاء بشرة الملكات والأميرات وبشكل خاص والدة العريس، الملكة رانيا العبدالله التي بدت بشرتها نقية جداً، وكأنها لا تضع أي مستحضرات تجميل، فهل تستخدم العائلات الملكية المكياج، وما هي الماركات التجارية التي يستخدمنها وكيف يتم استعمالها؟ تعالوا نتعرف على أسرار مكياج العائلات الملكية في هذا المقال.

هل تستخدم العائلات الملكية المكياج؟ وما سر مكياج الملكة رانيا العبدالله؟

آداب وإتيكيت استخدام المكياج

لا شك أن كل النساء والفتيات حول العالم يستخدمن نوعاً ما من مستحضرات التجميل، بما فيهن الملكات والأميرات. ولكن بالنسبة لسيدات العائلات الملكية هناك قواعد محددة حول المكياج الذي يُسمح لأفراد العائلة المالكة باستخدامه. كما أن هناك بعض الإرشادات العامة التي يتم اتباعها. على سبيل المثال ، يجب أن يكون المكياج طبيعيًا وبسيطًا. لا ينبغي أن يكون ثقيلاً جدا أو براقاً جدا. يميل أفراد العائلة المالكة أيضًا إلى تجنب الألوان الزاهية ومظهر الماكياج الجريء. ويفضلن استخدام ظلال أكثر حيادية تكمل جمالهم الطبيعي.

ويتسم أسلوب مكياج الملكة رانيا بالأناقة والبساطة ، ويكمل جمالها الطبيعي تمامًا. إنها نموذج يحتذى به للنساء في كل مكان ، وخيارات المكياج الخاصة بها تظهر أنه من الممكن أن تبدو جميلة دون ارتداء الكثير من المكياج.

هل تستخدم العائلات الملكية المكياج؟ وما سر مكياج الملكة رانيا العبدالله؟

شاهدنا معاً الإطلالة المميزة للملكة رانيا في حفل الزفاف الملكي، حيث ظهرت بشرتها طبيعية ونقية مع القليل من المكياج، ومن المعروف عن الملكة رانيا إحساسها الأنيق والبسيط في اختيار الألوان، وخيارات المكياج الخاصة بها ليست استثناءً. عادة ما تختار مكياج طبيعي المظهر مع التركيز على تعزيز جمالها الطبيعي.

تشمل بعض ماركات المكياج المفضلة لديها:

ماك كوزمتيكس: الملكة رانيا من محبي مستحضرات الأساس وخافي العيوب وأحمر الشفاه من ماك كوزمتيكس. اشتهرت باستخدام Studio Fix Fluid Foundation و Pro Longwear Concealer لإنشاء قاعدة خالية من العيوب. بالنسبة لشفتيها ، غالبًا ما تختار أحمر الشفاه Ruby Woo من MAC ، وهو أحمر كلاسيكي يناسب معظم درجات لون البشرة.

NARS: الملكة رانيا هي أيضًا من محبي أحمر الخدود والبرونز من NARS. شوهدت وهي تستخدم أحمر الخدود الوردي الخوخي الذي يضفي توهجًا صحيًا على الخدين. بالنسبة إلى البرونزر ، غالبًا ما تستخدم برونزر Laguna من NARS ، وهو ظل دافئ غير لامع يساعد على تحديد عظام الخد.

شانيل: الملكة رانيا من المعجبين بمنتجات ماكياج العيون من شانيل ، وخاصة الماسكارا ومحدد العيون. شوهدت وهي تستخدم ماسكارا Le Volume Mascara من شانيل ، والتي تعطي رموشها طولًا وتحديدًا. بالنسبة إلى كحل العيون ، غالبًا ما تستخدم قلم تحديد العيون Stylo Yeux Waterproof Eyeliner باللون الأسود من شانيل ، وهو تركيبة مقاومة للماء تدوم طويلاً تساعد على إنشاء خط واضح ومحدّد.

توم فورد: الملكة رانيا من محبي أحمر الشفاه وظلال العيون من توم فورد. شوهدت وهي ترتدي أحمر الشفاه Tom Ford's Lip Color بلون Indian Rose ، وهو لون أحمر توتي عميق. بالنسبة لظلال العيون ، غالبًا ما تستخدم Tom Ford's Eye Color Quad في Golden Mink، وهي رباعية متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها لإنشاء مجموعة متنوعة من الإطلالات.

وقالت خبيرة مكياج الملكة رانيا ، سمر حمدان ، إن الملكة تفضل إبقاء مكياجها بسيطًا وطبيعيًا. غالبًا ما تستخدم كريم أساس ذو تغطية خفيفة وكونسيلر لتوحيد لون بشرتها. ثم تستخدم البرونزر وأحمر الخدود لإضفاء الدفء والتحديد على وجهها. بالنسبة إلى عينيها ، تستخدم عادةً الماسكارا وكحل العيون لإضفاء مظهر طبيعي المظهر. بالنسبة لشفتيها ، غالبًا ما تستخدم أحمر شفاه نود أو وردي.

هل تستخدم العائلات الملكية المكياج؟ وما هو سر جمال الملكة رانيا العبدالله؟

إطلالة العروس الأميرة رجوة:

اختارت الأميرة رجوة الحسين مكياج بسيط ووردي وخفيف يدوم لفترة طويلة، بحسب خبير المكياج العالمي روبرت سيسنك الذي كشف عبر صفحتها الخاصة على تطبيق انستغرام عن قيامه بعمل مكياج العروس الأميرة رجوة، وقد اختار سيسنك مجموعة متنوعة من المستحضرات التي ناسبت ذوق واختيار الأميرة رجوة التي طلبت منه مكياج أنثوياً رقيقاً وحالماً. ومن المستحضرات التي استخدمها سيسنك نذكر:

1. توم فورد أحمر شفاه بنك نود الذي يناسب كل ظلال البشرة.

2. فاونديشن كريم أساس من جورجيو أرماني

3. لوحة ظلال العيون ماذرشيب السابع من مختبرات بات ماكغراث

هل تستخدم العائلات الملكية المكياج؟ وما هو سر جمال الملكة رانيا العبدالله؟

فيما يلي بعض النصائح لتطبيق الماكياج الملكي:

ابدئي باتباع روتين جيد للعناية بالبشرة. البشرة الصحية والمرطبة هي الأساس لأي مظهر مكياج رائع.

استخدمي كريم أساس ذو تغطية خفيفة. أنت لا تريدين اخفاء جمالك الطبيعي ، لذا اختاري كريم أساس يمنحك توهجًا طبيعيًا.

الكونسيلر: استخدمي الكونسيلر لإخفاء أي عيوب أو دوائر داكنة.

البرونزر: استخدمي البرونزر لإضفاء الدفء والتعريف على وجهك.

أحمر الخدود: استخدمي أحمر الخدود لإضافة لمسة من اللون إلى وجنتيك.

الماسكارا: استخدمي الماسكارا لإضافة طول وحجم لرموشك.

محدد العيون: استخدمي الآيلاينر لتحديد عينيك.

أحمر الشفاه: اختاري أحمر الشفاه الذي يكون لونًا طبيعيًا لشفتيك.



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