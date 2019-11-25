ماسكات لأيدي عروس أكثر نعومة وأنوثة

يد العروس تعكس الكثير عن مدى اهتمامها بمظهرها الجميل، والتفاصيل الصغيرة بأمور مثل نعومة يديها، وملمسها الانثوي، لن يتحقق من دون الاهتمام والعناية باليدين قبل الزفاف.

وأبسط الطرق للاهتمام بيديكِ قبل يوم أحلامِك، هو هذه الماسكات الطبيعية التي اخترناها لكِ لبشرة يد صحية ونضرة.

ماسك ماء الورد وزيت جوز الهند

ملعقة كبيرة ماء ورد

ملعقة صغيرة زيت جوز هند



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرة يديكِ لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط واشطفي يديكِ بالماء.

كرري الماسك مرتين أسبوعيًّا قبل زفافكِ بشهر على الأقل.

خليط الفازلين مع زيت الزيتون والملح

- ملعقة كبيرة من الفازلين

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة ملح البحر

تحضير الماسك

- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وابدئي بعمل سكرب لليدين

- اتركي الخليط لمدة 7- 10 دقائق.

- اشطفي يديكِ بالماء، وكرري الماسك قبل حفل زفافكِ بأسبوع.

ماسك العسل وزيت الزيتون والليمون

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء.

ضعي الخليط على بشرة يديكِ، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

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