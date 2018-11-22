تحتوي أقراص الأسبرين على حمض الأستيل سالسليك الذي يساعد على تهدئة احمرار البشرة

يعتقد كثير من السيدات أن الأسبرين يستخدم فقط في تسكين الآلام، لكن الأمر الذي لا تعرفه هؤلاء السيدات والفتيات هو قدرته على حل كثير من مشكلات البشرة.

وبحسب موقع "Weekly Healthy Life" هناك وصفة طبيعية، مكونها الأساسي الأسبرين الفعالة للغاية في تقشير البشرة بشكل طبيعي وتنظيفها من الأوساخ والجلد الميت.

وتحتوي أقراص الأسبرين على حمض الأستيل سالسليك الذي يساعد على تهدئة احمرار البشرة، والتهاباتها والتخلص من الحكة. وللحصول على بشرة نظيفة ونضرة، اطحني 5 حبات من الأسبرين مع ملعقتين من العسل وملعقة كبيرة من الزبادي، ومزج كافة المكونات جيدًا.

جميلة البوابة: قناع شد وتنظيف البشرة

وقبل النوم، يغسل الوجه جيدًا بالماء البارد أولًا، من ثم ضعي قطعة قماش في الميكروويف لمدة 30 ثانية، بعدها قومي بوضع قطعة القماش الدافئة على الوجه لمدة 10 دقائق حتى تتفتح المسام، ثم جففي وجهك جيدًا.

ثم يوضع قناع الأسبرين على الوجه كله، ويتم تركه لمدة نصف ساعة، ثم غسله بالماء البارد، ثم وضع كريم مرطب للبشرة.

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