للبن تأثير المعجزات على البشرة، تعرفي على فوائده!

للبن تأثير المعجزات على البشرة

اللبن هذا الطبق المتواضع ليس شهياً فقط بل هو وجبة مليئة بالفوائد تتيح لنا فرصة للاستمتاع بوجبة خفيفة صحية دون قلق.

لكن هل تعلمين أن للبن تأثير المعجزات على البشرة إذا استخدم كقناع على الوجه؟ معظم الناس لايعرفون أن قناع اللبن له فوائد عديدة. وخمني ماذا أيضاً؟ إن تحضيره أسهل مما تتخيلي.

تعرفي معنا على قناع اللبن وأهميته

1- مرطب ممتاز للجلد

إذا كنت تجدين بشرتك متعبة وباهتة ليس عليك إلا تطبيق اللبن الطبيعي على وجهك بحركات دائرية، واتركيه لبعض الوقت، فحمض اللبنيك lactic acid الموجود في اللبن يساعد على ترطيب البشرة وبالتالي تخفيف مظهر التعب.

2- يساعد على تفتيح البشرة وإشراقها

حمض اللبنيك الموجود في اللبن يمنع إنتاج أنزيم يسمى التيروزينير المسؤول عن إنتاج الميلانين الذي يسبب تلون البشرة، فعندما يتم تخفيف إنتاج الميلانين تحصلين على بشرة فاتحة وأكثر إشراقاً.

3- مقشر للبشرة

اللبن مقشر ممتاز للجلد فالحمض الموجود في اللبن هو حمض الهيدروكسيل ألفا الطبيعي الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وحمض اللبنيك لا يسبب تهيج الجلد ويضمن الإزالة المناسبة لخلايا الجلد الميتة مما يضمن تحفيز الخلايا على التجدد بشكل أسرع.

4- بشرة نضرة وخالية من الشوائب

إذا واظبتي على تطبيق قناع اللبن يومياً ستتمكنين من تدمير البكتيريا التي تسبب حب الشباب والبثور. فالزنك الموجود في اللبن يخفف من التهاب الجلد ويساعد في خفض كمية الدهون والزيوت التي تنتجها الخلايا الدهنية. كما أن البربيوتيك في اللبن يقضي على البكتيريا. الخصائص المتنوعة الموجودة في اللبن والتي تعمل معاً تضمن لكِ بشرة خالية من العيوب.

5- وداعاً للهالات السوداء

يمكن أن يكون قناع اللبن هو ما تبحثين عنه للتخلص من الهالات السوداء المزعجة والقبيحة تحت عينك. فالزنك في اللبن يساعد على تفتيح لون البشرة ومعالجة الندوب والبقع. تطبيق قناع اللبن بشكل دوري يساعد على التخلص من تلك الهالات إلى الأبد.

6- ينبوع الشباب

يحتوي قناع اللبن على مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الجذور الحرة من إتلاف بشرتك، وبالتالي يمكنك تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة المزعجة باستخدام قناع اللبن بانتظام. فحمض اللكتيك الموجود فيه يمنع بشرتك من الشيخوخة قبل وقتها.

7- بشرة خالية من الالتهابات

حمض اللكتيك أو اللبنيك يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات وبالتالي قناع اللبن وسيلة فعالة لمكافحتها. عليك فقط تطبيق قناع اللبن أربع إلى خمس مرات في اليوم أذا أصبتِ بأحد أنواع هذه الفطريات إلى أن تتخلصي منها.

8- بلسم لحروق الشمس

الزنك في اللبن هو البلسك الشافي من حروق الشمس ومهدئ لأوجاعها. فهو يساعد على التخفيف من الشعور بالحرق التي تسببه أشعة الشمس ، فلن تحتاجي لأي مستحضر غيره إذا تعرض وجهك لحرق شديد بعد تعرضك لحمام شكسي، فقط طبقي اللبن الطبيعي على وجهك فهو سيخفف الاحمرار والالتهاب ويساعد على تحقيق التوازن بين الزيوت الطبيعية في بشرتك، كما يقال أن له تأثير على تخفيف إنتاج الميلانين التي تسببه الأشعة فوق البنفسجية.

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