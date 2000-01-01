مافن الموز السهل والسريع

سخن الفرن إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية. ضع اكواب في صينية المافن. ينخل الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصودا والسكر الناعم مع قليل من الملح. في وعاء منفصل ، اخلط الزبدة المذابة مع خلاصة الفانيليا والبيض والموز المهروس واللبن

سخن الفرن إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية. ضع اكواب في صينية المافن. ينخل الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصودا والسكر الناعم مع قليل من الملح. في وعاء منفصل ، اخلط الزبدة المذابة مع خلاصة الفانيليا والبيض والموز المهروس واللبن .

سخن الفرن إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية. ضع اكواب في صينية المافن. ينخل الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصودا والسكر الناعم مع قليل من الملح. في وعاء منفصل ، اخلط الزبدة المذابة مع خلاصة الفانيليا والبيض والموز المهروس واللبن .

سخن الفرن إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية. ضع اكواب في صينية المافن. ينخل الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصودا والسكر الناعم مع قليل من الملح. في وعاء منفصل ، اخلط الزبدة المذابة مع خلاصة الفانيليا والبيض والموز المهروس واللبن .

سخن الفرن إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية. ضع اكواب في صينية المافن. ينخل الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصودا والسكر الناعم مع قليل من الملح. في وعاء منفصل ، اخلط الزبدة المذابة مع خلاصة الفانيليا والبيض والموز المهروس واللبن .