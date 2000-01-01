مافن الموز السهل والسريع تعلم معنا طريقة تحضير مافن الموز السهل والسريع. هذه الوجبة مناسبة لوجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة أثناء التنقل. كما أنها رائعة لوجبة الغداء لجميع أفراد الأسرة.
مافن الموز السهل والسريع
المكونات:
250 غ دقيق ذاتي التخمير
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
110 جرام سكر ناعم
75 جرام زبدة ذائبة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 بيض
2 حبة موز كبيرة ناضجة مهروسة
125 مل من اللبن الرائب (أو أضف 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى الحليب واتركه لمدة 20 دقيقة)
50 جرام جوز البقان المفروم بالإضافة إلى كمية إضافية للتزيين (اختياري)
مافن الموز السهل والسريع
الطريقة
- سخن الفرن إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية. ضع اكواب في صينية المافن. ينخل الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصودا والسكر الناعم مع قليل من الملح. في وعاء منفصل ، اخلط الزبدة المذابة مع خلاصة الفانيليا والبيض والموز المهروس واللبن.
- اصنع حفرة في وسط المكونات الجافة واسكب فيها المكونات المبللة. اخلط جيدًا مع شوكة ، مع الحرص على عدم الإفراط في الخلط. انثر البيكان المفروم ، إذا كنت ستستخدمه ، ثم اسكب المزيج في ورق المافن الجاهزة. ضع فوقه جوز البيكان ثم اخبزها لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. تبرد على رف السلك.
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