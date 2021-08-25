مافن الموز

كعكة المافِن هو منتج مخبوز بحجم فردي. من الممكن أن يشير إلى أثنين من العناصر المميزة، خبز مسطح بارز جزئياً وكعكه سريعة تشبه الكاب كيك.

الخبز المسطح هو اشتقاق بريطاني أو أوروبي، ويعود تاريخه إلى أوائل القرن الثامن عشر على الأقل، في حين نشأ الخبز السريع في أمريكا الشمالية خلال القرن التاسع عشر. وكلاهما شائعان في جميع أنحاء العالم اليوم.

المقادير:

١ موز مستوي، مهروس

١/٢ كوب حليب قليل الدسم

١ ملعقة كبيرة عسل

١/٤ كوب شوفان

٢ ملعقة كبيرة طحين

١/٢ ملعقة صغيرة قرفة

١/٤ ملعقة صغيرة بايكن باودر

رشة ملح

١ ملعقة كبيرة جوز هند محمص

الطريقة:

يحمّى الفرن على درجة ١٨٠ مئوية.

يمزج الموز المهروس والحليب والعسل في زبدية.

في وعاء آخر يوضع الشوفان والطحين والقرفة والبايكن باودر والملح وتحرّك معاً.

يضاف خليط الموز إلى المقادير الجافه مع جوز الهند وتخلط حتى تتجانس.

تدهن صينية كب كيك بالقليل من الطحينه.

يوزع المزيج على ٤-٥ تجويفات، بحيث يملىء كل تجويف لغاية ٣/٤.

تخبز الصينية بالفرن لمدة ٢٥-٣٠ دقيقة أو حتى ينجح الكيك بإختبار السكين.

ترفع الصينية من الفرن وتترك لتبرد قبل رفع المافن منها.

الكمية: ٤-٥ حبات حسب حجم التجويف أو ٢ حجم كبير

يمكن استبدال جوز الهند بالجوز المطحون

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