حلويات العام الهجري الجديد 1443: طريقة عمل البسبوسة

البسبوسة هي طبق من أطباق الحلويات المحببة لدى الكثيرين إذ إنّها ذات طعم لذيذ ومميّز، وتتعدّد طرق عملها حسب كل بلد ومنطقة، كالبسبوسة بالقشطة، أو البسبوسة بالزبادي، ويضاف لها في بعض الأحيان الكاكاو لتحضير البسبوسة بالشوكولاتة.

وبمناسبة العام الهجري الجديد 1443 يمكنك عمل حلويات بسيطة للاحتفال بهذا اليوم مع العائلة والأصدقاء وعمل البسبوسة:

مقادير البسبوسة:

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزين:

فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.

طريقة تحضير البسبوسة:

أولاً نقوم بتحضير طبقاً كبيراً ونضع فيه دقيق السميد، وجوز الهند المبشور، مضافاً إليه السكر، والبيكنج باودر، وبعدها يرش عليها كميّةً قليلةً من الملح بطبق واحد وتقلب المقادير جيداً.

ثم نضيف للخليط بشكلٍ تدريجيٍ ربع كوب من الزيت، وكوبين من اللبن، وتعجن باليدين جيداً حتى تصبح عجينة ليّنة.

ثم نقطّع البسبوسة بعد مدّها في الصينية بالشكل الذي نريده ،وعلى كل قطعة نضيف حبة أو اثنتين من الفستق العادي أو اللوز.

يمكن الاستعاضة عن لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ مضافاً إليه عصير ليمونة واحدة ويترك ساعتين وبعدها يمكن استعماله مثل اللبن.

ثم ندهن الصينية بقليل من الزيت أو أي مادة دهنيّه.

ثمّ نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لا تزيد سماكته عن 2 سم ونعمل على موازنة سطحها باليد حتى تصبح متساوية وغير متعرّجة.

ثم نقوم بوضعها لترتاح حوالي خمس عشرة دقيقة قبل خبزها بالفرن.

طريقة الخبز:

بعد مرور خمس عشرة دقيقة نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة؛ وذلك لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم نقوم بتحميرها من الأسفل ونتأكّد كل فترة من ضمان نضجها.

ثمّ نقوم بتحمير الوجه من فوق، ونصب عليها مباشرة وهي ساخنة القطر بحيث يكون القطر بارداً أو دافئاً حتى يتخلّلها جيّداً.

مقادير القطر:

كوب و نصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير القطر:

أولاً في قدر على النار نسكب السكر والماء ونحركهم حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج بالغليان.

عندما يغلي المزيج نضيف إليه عصير الليمون الحامض.

نترك المزيج يغلي على نار هادئة حتى يشتد. نطفأ النار، ونضيف ماء الورد وماء الزهر أو أي مطيّبات أخرى ويوضع القطر جانباً حتّى يبرد، وصحتين وعافية.

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