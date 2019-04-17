فوائد كثرة شرب الماء

شرب الماء له دور مهم للحفاظ على سلامة صحتنا .فان استهلاك المياه تنظم درجة حرارة الجسم و لان الماء كذلك هو المسؤول عن تنقل المواد الغذائية والاوكسيجين في الدم و هو من يزيل النفايات من الجسم عبر التخلص منها عن طريق البول و العرق و التغوط .فهل نشرب الماء بما فيه الكفاية .لنكتشف ذلك في هذا المقال .

ان شرب ثمانية اكواب كما هو شائع فهي مجرد اسطورة و لا اساس لها من الصحة .ان ما يحتاجه جسمنا مرتبط تماما بما يخسره كل يوم عن طريق العرق والبول و التنفس و افرازات الجسم الاخرى و يمكن ان يكون اكثر من ثمانية اكواب او اقل حسب نشاط الانسان و عمله وحالة الطقس . ويمكن ان نحصل على المياه لجسمنا بطرق مختلفة مثل استهلاك الفواكه والخضر و المشروبات و ليس من شرب الماء مباشرة فقط .

فوائد شرب الماء بكثرة:

1 - المحافظة على الجسم رطباً ممّا يساعد الخلايا على القيام بعملها بشكل صحيح وصحي.

2- التخلّص من التعب والإرهاق؛ وذلك لأنّه عند نقصان كمية الماء في الجسم يؤدي إلى تقليل حجم الدّم الذي يتم ضخّه إلى الخلايا والأنسجة وبالتالي فإنه يحتاج إلى المزيد من الجهد لزيادة كميّة الدّم التي يتم ضخها، ممّا يسبب التعب والإرهاق للشخص.

3- يدخل في الكثير من العلاجات للعديد من الأمراض والآلام مثل الصداع والصداع النصفي، وأمراض المفاصل حيث إنّ الماء يعمل على تنظيف المفاصل من الأحماض الضارة ومخلّفات الالتهابات.

4- الوقاية من الإصابة بالإمساك، فالإمساك عندما يُسبّب احتجازاً للفضلات داخل الجسم وبالتالي االعفونة، وهذا بدوره يسبّب الضرر الكبير للجسم، ولكن عند شرب الماء بالكميات المناسبة فإنه يعمل على تليين الفضلات وعدم تماسكها وخروجها بطريقة سهلة من الجسم.

5- الوقاية من الإصابة بالإمساك، فالإمساك عندما يُسبّب احتجازاً للفضلات داخل الجسم وبالتالي االعفونة، وهذا بدوره يسبّب الضرر الكبير للجسم، ولكن عند شرب الماء بالكميات المناسبة فإنه يعمل على تليين الفضلات وعدم تماسكها وخروجها بطريقة سهلة من الجسم.

6- يساعد الجسم في التخلّص من السموم والفضلات وطردها الى خارج الجسم عن طريق العرق والبول، ويساعد في تحسين عمل الكلى في تصفية الدّم وعدم تراكم الأملاح والمعادن التي قد تسبب الحصى.

7- يساعد الماء في نقصان الوزن من خلال سد الشهية والشعور بالشبع وامتلاء المعدة عند شرب الماء، كما أنه يزيد من عمليات حرق السعرات الحرارية في الجسم.

8- المحافظة على جمال البشرة وحيويتها ونضارتها، فالجفاف هو العدو الأول والرئيسي لجمال البشرة، فكما ذكرنا سابقاً أن الماء يدخل في خلايا الجسم جميعاً وخلايا البشرة من ضمنها، وعند نقصان كمية الماء فيها يؤدي إلى عدم مقدرتها على التجدّد والالتئام وبالتالي شحوب البشرة وظهور الحبوب فيها والتجاعيد.

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