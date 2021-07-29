مايكل كورس يطلق حملة جديدة لخريف وشتاء 2021 أبطالها نعومي كامبل وكارولين مور

بيان صحفي

يسرّ مايكل كورس أن يعلن عن إطلاق حملته الإعلانية الجديدة الخاصة بـ"Michael Kors Collection" لخريف وشتاء 2021، وذلك احتفالاً بالذكرى الأربعين لتآسيس علامته. قام بتصوير هذه الحملة الثنائي الهولندي الشهير إينيز فان لامسويردي وفينود ماتادين، في حين تولّى دور البطولة مجموعة من عارضات الأزياء الشهيرات مثل نعومي كامبل وكارولين مورفي وليا كيبيدي، إلى جانب بيلا حديد وأدوت أكيش وفيتوريا سيريتي.

تجسد هذه الحملة "بريق المدينة الكبيرة" والسلوك الجريء والطاقة التي لم يسبق لها مثيل في مدينة نيويورك، وقد تم تصويرها أثناء الليل في بعضٍ من أماكن برودواي المحببة إلى قلب مايكل ابتداءاً من "مسرح شوبرت" و"مسرح بوث" ومطعم "ساردي" وصولاً إلى "شارع 45" الذي تصطف على جانبيه المسارح.

ويقول مايكل كورس: "عندما أنظر إلى الوراء لأكثر من 40 عاماً، يتبادر إلى ذهني كل الذكريات الرائعة والأشخاص المذهلين الذين جلبتهم نيويورك إلى حياتي ومسيرتي المهنية". ويتابع "إن هذه المجموعة وهذه الحملة هما احتفال بإعادة إحياء حياة المدينة، وذلك من خلال التوجه إلى الخارج وإيجاد المتعة في ارتداء الملابس وتحويل الشوارع الى مدرج للموضة. إنها أمسيتي الخيالية في حي المسرح".

تظهر صور الحملة معاطف فوق تنانير تكشف عن الساقين وفساتين مطرزة وسراويل ضيقة، ما يمهّد الطريق لقضاء ليلة ساحرة في المدينة. بالاضافة إلى إطلالات منتقاة من MK40 Reissue Capsule، وهي عبارة عن قطع مميزة مستوحاة من أرشيف المصمم. تتألف هذه الكبسولة من 15 قطعة تحمل كل منها رمزا خاصا للاستجابة السريعة (QR Code) موجود داخلها يمكن للعملاء مسحه لاكتشاف التاريخ الذي يقف وراءها.

انطلقت هذه الحملة العالمية للمرة الأولى في شهر يوليو الجاري بعرض إعلانات مطبوعة في إصدارات الخريف في مختلف أنحاء العالم، كما تظهر أيضاً في المنافذ الرقمية وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

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