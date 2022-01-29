ما الذي يجب تناوله بعد التسمم الغذائي؟

التسمم الغذائي يحدث عادة عندما تلوث مسببات الأمراض الطعام أو مياه الشرب، وعلى الرغم من أن التسمم الغذائي غير مريح، إلا أنه شائع نسبيًا، حيث تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 1 من كل 6 أشخاص في الولايات المتحدة، سيصاب بنوع من التسمم الغذائي كل عام.

ما هي الخطوات التي يجب أن أتخذها بعد التسمم الغذائي ؟

إراحة المعدة

دع معدتك تستقر، حيث بعد أن تعاني من أكثر أعراض التسمم الغذائي انفجارًا وألمًا، مثل القيء والإسهال واضطراب المعدة، يوصي الخبراء بترك معدتك تستريح، وهذا يعني تجنب الطعام والشراب تمامًا لبضع ساعات.

ابق رطبًا

يعتبر تناول السوائل أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة جسمك على محاربة آثار التسمم الغذائي، حيث يمكن أن يسبب القيء والإسهال الجفاف، لذا فإن تناول رقائق الثلج أو تناول رشفات صغيرة من الماء هي نقطة انطلاق جيدة، والمشروبات الرياضية التي تحتوي على إلكتروليتات هي أفضل طريقة لمنع الجفاف خلال هذا الوقت، وتشمل السوائل المقترحة الأخرى ما يلي:

المشروبات الغازية، مثل 7UP أو الزنجبيل

شاي منزوع الكافيين

مرق الدجاج أو الخضار

تناول الطعام اللطيف

وعندما تشعر أنك قد تكون قادرًا على الاحتفاظ بالطعام، تناول الأطعمة اللطيفة على معدتك والجهاز الهضمي، والتزم بالأطعمة اللطيفة وقليلة الدسم وقليلة الألياف، حيث يصعب على معدتك هضم الدهون، خاصة عندما تكون منزعجة، لذا تجنب الأطعمة الدهنية لمنع إزعاجها أكثر.

الأطعمة اللطيفة على المعدة تشمل:

الموز

الحبوب

بياض البيض

عسل

الجلو

دقيق الشوفان

البطاطا العادية، بما في ذلك البطاطس المهروسة

الأرز

جرب العلاجات الطبيعية

خلال نوبة من التسمم الغذائي، من المهم أن يتبع جسمك رد فعله الطبيعي لتطهير الجهاز الهضمي للتخلص من البكتيريا الضارة، وهذا هو السبب في أن دواء الإسهال الذي لا يستلزم وصفة طبية ليس طريقة جيدة لعلاج التسمم الغذائي.

وبينما تكون الأعراض في ذروتها، قد ترغب في تجربة شرب شاي الزنجبيل، حيث من المعروف أن الزنجبيل يهدئ المعدة، وبمجرد أن تشعر بصحة جيدة، قد ترغب في استبدال النباتات المعوية الطبيعية بالزبادي الطبيعي أو كبسولات البروبيوتيك لمدة أسبوعين على الأقل.

وفي الواقع، سيساعد هذا جسمك على تجديد البكتيريا الصحية المفقودة في تطهير التسمم الغذائي وإعادة الجهاز الهضمي وجهاز المناعة إلى المسار الصحيح.

نصائح أخرى

حاول تأخير تنظيف أسنانك لمدة ساعة على الأقل، حيث يمكن أن يؤدي طرد حمض المعدة أثناء القيء إلى تلف المينا على أسنانك، ويمكن أن يؤدي تنظيف أسنانك مباشرة بعد القيء إلى زيادة تآكل المينا، بدلاً من ذلك، اشطف فمك بمزيج من الماء وصودا الخبز.

أيضًا يساعد الاستحمام على تطهير جسمك من البكتيريا غير الصحية، كما يجب أن تتأكد أيضًا من الحصول على الكثير من الراحة، حيث يمكن أن يساعدك الحصول على قسط كافٍ من الراحة في الشعور بالتحسن بشكل أسرع.

ما هي الأطعمة والمشروبات التي يجب أن أتجنبها ؟

جسمك بالفعل في حالة هجوم، يبتعد عن مسببات الأمراض المسؤولة عن التسمم الغذائي، وأنت لا تريد إعطاء الغزاة المزيد من الذخيرة، لذا يجب أن تكون أولويتك هي تجنب الأطعمة التي تسببت في مرضك في المقام الأول، وتجنب الأطعمة والمشروبات والمواد القاسية على المعدة، مثل:

الكحول

الكافيين الموجود في المشروبات مثل الصودا أو مشروبات الطاقة أو القهوة

الأطعمة الحارة

الأطعمة الغنية بالألياف

منتجات الألبان

الأطعمة الدهنية

الأطعمة المقلية

النيكوتين

الأطعمة المتبلة

عصائر الفاكهة

تذكر أيضًا تجنب أي أدوية إسهال عن طريق الفم

من الأكثر عرضة لخطر المضاعفات ؟

الرضع والأطفال

التسمم الغذائي شائع عند الأطفال كما هو الحال عند البالغين، ويمكن أن يكون مدعاة للقلق، فالأطفال، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن سنة، عرضة للتسمم الغذائي، والتسمم الغذائي نادر، لكنه يمكن أن يؤدي إلى الشلل وحتى الموت إذا لم يتم علاجه مبكرًا.

وفي الواقع، يحتاج أي رضيع أو طفل يبدو أنه يعاني من أعراض التسمم الغذائي إلى أن يراه أخصائي طبي لاستبعاد التسمم الغذائي والجفاف، حيث يصاب الأطفال بالجفاف بسهولة أكبر من البالغين ويحتاجون إلى المراقبة عن كثب.

الحوامل

يجب على الحوامل علاج أي حالة تسمم غذائي بحذر، حيث ثبت أن التسمم الغذائي بالليستيريا يضر بنمو الأطفال الذين لم يولدوا بعد، والتغذية السليمة لدى الحوامل ضرورية لمساعدة أطفالهم على النمو، لهذا السبب، يجب زيارة أخصائي طبي عند الاشتباه بأي علامات تسمم غذائي.

كبار السن

كبار السن هم أيضًا أكثر عرضة لمضاعفات التسمم الغذائي، فعلى وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي بعض سلالات الإشريكية القولونية إلى النزيف والفشل الكلوي، وإذا كان الشخص البالغ الذي تجاوز سن 65 يعاني من أعراض التسمم الغذائي، فيجب عليه الاتصال بطبيب الرعاية الأولية للحصول على المشورة.

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض الكبد أو مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أكثر خطورة للتسمم الغذائي، كما أن أولئك الذين يتلقون العلاجات التي تثبط الاستجابة المناعية، مثل العلاج الكيميائي، معرضون أيضًا لخطر أكبر.

متى تتحدث مع الطبيب ؟

لا تستمر أعراض التسمم الغذائي عادةً أكثر من 48 ساعة، وإذا استمر الإسهال لفترة أطول من 3 أيام، فقد حان الوقت للاتصال بمتخصص طبي، وتذكر أن الأعراض الشديدة، مثل البراز الدموي والدوخة وضعف العضلات وتشنج المعدة الحاد يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لذلك لا تنتظر حتى تهدأ هذه الأعراض قبل رؤية الطبيب.

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