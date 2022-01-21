ما الذي يسبب خراج الجلد في الجسم ؟

خراج الجلد هو نتوء يظهر داخل سطح الجلد أو تحته، على غرار البثور، ولكنه عادةً أكبر وأعمق تحت الجلد، وعادة ما يكون خراج الجلد مليئًا بالصديد، وهو مؤلم عند اللمس، وقد يتميز الجلد المحيط به بالسماكة والتورم، وعادة ما يكون بسبب عدوى بكتيرية.

وفي الحقيقة، قد يظهر خراج الجلد على أي جزء من جسمك، ومع ذلك، تتطور الخراجات بشكل شائع على:

الظهر

الوجه

الصدر

أسفل البطن

الأرداف

يمكن أن يظهر خراج الجلد أيضًا في مناطق نمو الشعر، مثل الإبط أو الفخذ

وفي الواقع، معظم خراجات الجلد غير ضارة وقد تختفي دون علاج، وقد تقلل الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل كريمات المضادات الحيوية الموضعية والرعاية المنزلية من التورم وتساعد في الشفاء في الحالات البسيطة.

وفي بعض الأحيان، يكون علاج خراجات الجلد أكثر صعوبة وقد يتطلب قطعًا أو تصريفًا، وفي حالات أخرى، يمكن وصف المضادات الحيوية عن طريق الفم، وهناك حالات يمكن أن يؤدي فيها الخراج إلى مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة إذا تُرك دون علاج.

أسباب خراج الجلد

عادة ما يكون خراج الجلد نتيجة جرح في بشرتك يسمح للبكتيريا الموجودة على بشرتك، بدخول الجرح والتسبب في الالتهاب، وأنت في خطر متزايد لهذه العدوى البكتيرية إذا كنت:

على اتصال وثيق مع فرد مصاب بعدوى المكورات العنقودية، وهذا هو السبب في أن هذه العدوى أكثر شيوعًا في المستشفيات

مرض جلدي مزمن، مثل حب الشباب أو الأكزيما

مرض السكري

متلازمة التمثيل الغذائي

التدخين

ضعف في جهاز المناعة

تشمل الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا لخراجات الجلد ما يلي:

الفيروسات

الفطريات

الطفيليات

السل

أنواع خراج الجلد

عندما يتعلق الأمر بخراجات الجلد، فإن بعض الأنواع الشائعة هي:

الدمامل

وهي نتوءات أو عقيدات مؤلمة، والتي عادة ما تكون بسبب بصيلات الشعر المصابة، بالقيح، ويمكن أن تنتشر إلى الأنسجة المحيطة، وفي حالات نادرة، يمكن أن يتشكل الخراج أيضًا داخليًا، وتشمل بعض أنواع الخراجات الداخلية ما يلي:

خراجات البطن

خراجات الدماغ

خراجات الأسنان

خراجات الحبل الشوكي

متى تتصل بالطبيب ؟

عادة ما يمكن علاج خراج الجلد الصغير العرضي في المنزل، ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن لديك عدوى أو خراجًا وأن أيًا من المواقف التالية تنطبق عليك، فمن المهم الاتصال بالطبيب في أقرب وقت ممكن:

لديك جهاز مناعي ضعيف أو تم نقلك مؤخرًا إلى المستشفى.

لقد تلقيت عملية زرع أعضاء.

أنت تتلقى حاليًا العلاج الكيميائي أو تلقيت مؤخرًا العلاج الكيميائي.

الخراج كبير، ولم يلتئم خلال أسبوعين، ولديك أيضًا حمى.

يبدو أن الخراج ينتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك.

أصبح الخراج أكثر إيلامًا أو ينبض.

بشرتك حول الخراج منتفخة أو حمراء للغاية.

كيفية منع خراج الجلد

قد لا تتمكن دائمًا من منع خراج الجلد، ومع ذلك، هناك طرق لتقليل فرصتك في الإصابة بعدوى المكورات العنقودية التي تؤدي عادة إلى الخراج، ولتقليل خطر الإصابة بعدوى المكورات العنقودية:

اغسل يديك بانتظام

نظف جميع الجروح والخدوش، حتى الصغيرة منها، بالصابون والماء واستخدم مرهم مضاد للبكتيريا

حافظ على الجروح والجروح مغطاة بالضمادات

تجنب التدخين

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالمغذيات

من الأفضل أيضًا عدم مشاركة العناصر الشخصية، مثل المناشف، الأوراق، شفرات الحلاقة، المعدات الرياضية، المكياج، الملابس

وفي حال كنت تعاني من مرض أو التهاب ما، اغسل الفراش والمناشف في الماء الساخن والمنظفات والمبيض بانتظام، وجففها في المكان الساخن إذا استطعت.

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