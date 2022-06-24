ما العلاقة بين النقرس والجينات الوراثية؟

النقرس حالة التهابية تؤثر على مفاصلك، وهو ناتج عن فرط تمدد الدم أو ارتفاع مستويات حمض اليوريك في دمك، واليورات هي المنتج النهائي لاستقلاب البيورين، والبورينات هي مركبات كيميائية تساعد في تكوين الحمض النووي والحمض النووي الريبي، والتي تم العثور عليها في اللحوم.

وعادة، يفرز البول حمض اليوريك، ولكن إذا تراكمت في جسمك، فقد تشكل بلورات وتتراكم في مفاصلك، وهذا يسبب الالتهاب، مما يؤدي إلى النقرس.

من ناحية أخرى، تساهم العوامل الوراثية والبيئية في هذه الحالة، على وجه التحديد، تؤثر العوامل الجينية على قدرة جسمك على إفراز البول لحمض اليوريك.

ما الرابط بين النقرس والجينات الوراثية ؟

يعتبر النقرس وراثي جزئيًا، بعبارة أخرى، إذا كان لديك قريب مصاب بالنقرس، فقد يتم نقله إليك، وتتضمن الحالة جينات تتحكم في ناقلات اليورات، وناقلات اليورات تنظم عملية إفراز اليورات.

وإذا كان لأحد هذه الجينات المرتبطة باليورات اختلاف، فقد يؤدي ذلك إلى النقرس، علاوة على ذلك، هناك العشرات من الاختلافات الجينية المحتملة، ومن الممكن أن يكون لديك أكثر من واحد.

ما النسبة المئوية للأشخاص المصابين بالنقرس ولديهم أقارب مصابين بهذه الحالة ؟

توريث النقرس 65 بالمائة، والتوريث هو قياس التأثير الجيني، وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن 20 بالمائة من الأشخاص المصابين بالنقرس لديهم قريب مصاب بهذه الحالة، حيث يكون خطرك أعلى إذا كان قريبًا من الدرجة الأولى، مثل شقيق أو أحد الوالدين.

من هو عرضة للإصابة بالنقرس ؟

من المرجح أن تصاب بالنقرس إذا:

لديك قريب مصاب بالنقرس

الذكور أكثر من النساء

الأشخاص الذين يعانون من السمنة

تناول أدوية معينة، مثل مدرات البول، أو الأدوية التي تساعد جسمك على إنتاج البول

شرب الكحول

استهلاك أطعمة غنية بالفركتوز، مثل المشروبات المحلاة

استهلاك الأطعمة الغنية بالبيورين، مثل اللحوم الحمراء أو لحوم الأعضاء مثل الكبدة و غيرها

تعاني من ضعف في وظائف الكلى

تعاني من حالات مثل قصور القلب الاحتقاني أو متلازمة التمثيل الغذائي أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم

هل يمكن للاختبارات الجينية التنبؤ باحتمالية الإصابة بالنقرس ؟

من الممكن إجراء اختبار جيني للنقرس، حيث يقوم الاختبار بفحص المخاطر، أو الاختلافات الجينية، المرتبطة بخطر الإصابة بالنقرس، وكلما زادت المخاطر لديك، زادت احتمالية إصابتك بالنقرس، ويمكن للطبيب إخبارك إذا كان يجب عليك إجراء اختبار وراثي للكشف عن النقرس.

كيف يتم تشخيص النقرس ؟

إذا اعتقد الطبيب أنك مصاب بالنقرس، فمن المحتمل أن يستخدم الاختبارات التالية:

التاريخ الطبي: سيسأل الطبيب عن أعراضك ويفحص مفاصلك، وسيرغب أيضًا في معرفة المزيد عن تاريخ عائلتك والمشاكل الطبية الأخرى.

فحص الدم: يمكن لفحص الدم فحص مستويات اليورات في دمك.

تحليل السائل الزليلي: يقوم تحليل السائل الزليلي بفحص السائل الموجود في مفاصلك، وعند تشخيص النقرس، يمكن للطبيب فحص السائل بحثًا عن بلورات البول.

اختبارات التصوير: قد يطلب الطبيب الموجات فوق الصوتية، والتي يمكنها التحقق من تراكم بلورات البول في مفاصلك.

ما هي علامات النقرس ؟

العرض الأساسي للنقرس هو ألم المفاصل المصابة، وبالنسبة لمعظم الناس، يؤثر ألمهم على مفصل واحد معين، وعادة ما يحدث لأول مرة في أحد أصابع قدميك الكبيرة، ولكن يمكن أن يظهر أيضًا في مكان آخر، والألم يسببه بلورات حمض اليوريك في مفاصلك.

تشمل علامات النقرس الأخرى ما يلي:

ألم شديد يبدأ غالبًا في الليل

مفاصل منتفخة وصلبة ودافئة

ألم يستمر لأيام أو أسابيع

متى تتصل بالطبيب؟

إذا كنت قد تلقيت تشخيصًا بالنقرس، فقم بزيارة الطبيب بانتظام، حيث سيسمح هذا لطبيبك بمراقبة الأعراض وإدارة حالتك، ويجب عليك أيضًا الحصول على مساعدة طبية إذا كان لديك:

آلام المفاصل الشديدة المفاجئة، خاصة في إصبع قدمك الكبير

استمرار أو تفاقم آلام المفاصل

تورم فوق مفصل

الحمى

هل يمكنك منع النقرس ؟

نظرًا لأن النقرس وراثي جزئيًا، فقد لا يكون من الممكن تمامًا منعه، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر:

الحد من الكحول أو تجنبه

حافظ على وزن معتدل

إدارة الحالات المزمنة مثل مرض السكري أو أمراض الكلى

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بالنقرس، أو إذا كنت في خطر كبير، فاستشر الطبيب بانتظام، وإذا أصبت بالنقرس، يمكنك بدء العلاج في أقرب وقت ممكن لتجنب المضاعفات.

للمزيد من صحتك وجمالك:

ما هي مخاطر الحصبة الألمانية أثناء الحمل ؟