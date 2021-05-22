ما تفسير الحلم بمكان ضيق في المنام؟

معنى هذا الحلم يعتمد بشكل كبير على العنصر الضيق في الحلم. تتضمن بعض دلالات الأحلام الشائعة لكلمة "ضيق" ضيق الأفق و "الممر الضيق"...

قد يشير الحلم بشيء ضيق إلى الشعور بالقيود والانقباض. قد تحتاج إلى توسيع نطاق رؤيتك للعالم من أجل فهم كامل لجميع العواقب والآثار المترتبة على ظرف معين. توخ الحذر قبل إصدار أي أحكام ، خاصة إذا كنت تميل إلى الحكم على الأمور بسرعة.

ضع في اعتبارك أن رمز الحلم هذا على وجه التحديد يلفت انتباهك إلى صغر المسار الذي اخترته أو فهمك للموقف مقارنة ببقية الواقع. من المهم بالنسبة لك أن تدرك الاحتمالات الهائلة الموجودة خارج منظورك الفردي.

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