البوابة - من أكثر الأسئلة التي تطرحها الصائمة في شهر رمضان، ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟ وفيما يلي سيتم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟
- إذا كان لها عادة مستمرة وكان السائل البنّي القاتم ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة، فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم .
- وإن كانت ترى الطهر "القصّة البيضاء" وكان السائل البنّي القاتم ينزل عليها بعد الطهر فلا تلتفت إليه.
- أما إن كان نزول السائل البنّي القاتم في أيام عادتها فهو حيض يجب أن لا تصلي ولا تصوم .
- لا يوجد دعاء مخصص يُقال حتى تطهر المرأة من حيضها، واله أعلم.
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