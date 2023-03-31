البوابة - من أكثر الأسئلة التي تطرحها الصائمة في شهر رمضان، ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟ وفيما يلي سيتم الإجابة عن هذه الأسئلة.

ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟