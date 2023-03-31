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ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟

تاريخ النشر: 31 آذار / مارس 2023 - 04:27
ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟
ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟

البوابة - من أكثر الأسئلة التي تطرحها الصائمة في شهر رمضان، ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟ وفيما يلي سيتم الإجابة عن هذه الأسئلة.

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ما حكم نزول السائل البنّي القاتم على المرأة بعد انتهاء من الدورة الشهرية؟

  • إذا كان لها عادة مستمرة وكان السائل البنّي القاتم ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة، فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم .
  • وإن كانت ترى الطهر  "القصّة البيضاء" وكان السائل البنّي القاتم ينزل عليها بعد الطهر فلا تلتفت إليه.
  • أما إن كان نزول السائل البنّي القاتم في أيام عادتها فهو حيض  يجب أن لا تصلي ولا تصوم .
  • لا يوجد دعاء مخصص يُقال حتى تطهر المرأة من حيضها، واله أعلم.
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