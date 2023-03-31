البوابة - من أكثر الأسئلة التي تطرحها الصائمة في شهر رمضان، هل يجوز الصوم عند نزول إفرازات بنية بعد الدورة؟ ما حكم نزول سائل بني بعد الاغتسال من الحيض؟ هل خروج اللون البني بعد الدورة الشهرية يعتبر حيض؟ وفيما يلي ستجدين الإجابة عن هذه الأسئلة.

من رأت سائلًا بني اللون واغتسلت من الحيض وبعد يوم عاد نزول ذلك السائل البني، ماذا تفعل؟

إن اغتسلت بعد رؤية الطهر بالجفوف أو القصة البيضاء، إن ما رأيته بعد ذلك من سائل بني لا يعد حيضًا ما دام غير متصل بالدم ولا في مدة العادة، ولا يجب عليك الاغتسال مجدداً لمجرد رؤية السائل البني، وعلى الأرجح أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضًا إلا إذا كانت متصلة بالدم، أو كانت في زمن العادة، واله اعلم.

أما إن كنت اغتسلت عند رؤية إفرازات باللون البني قبل رؤية الطهر بالجفوف، أو القصة البيضاء، فإن اغتسال القتاة لا يجوز، ويجب إعادة الاعتسال عند رؤية الطهر، وإن لم تكن فعلت يجب أن تعيد الصلوات التي صلتها بغير الاغتسال، والصومك صحيح بكل حال، والاغتسال من الحيض ليس شرطًا في صحة الصوم أصلًا.

هل خروج اللون البني بعد الدورة الشهرية يعتبر حيض؟

نعم، إن الكدرة والصفرة والحمرة البنية هي من الحيض، وإذا كانت في مدة الحيض بأن لم تزد المدة عن 15 يوماً من أول الإفرازات إلى آخر الدورة الشهرية فالكل حيض، وإن كانت بعد ذلك فهي ليست من الحيض.

طريقة الاغتسال من الدورة الشهرية

استحضار النية القلبية بالقول: "نويت رفع الحدث الأكبر".

البسملة القلبية بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم".

ثم غسل الأيدي" ثلاث مرات".

غسل العضو التناسلي باليد اليسرى.

ثم الوضوء العادي للصلاة بغسل الكفين ثلاثاً، ثمّ المضمضمة ثلاثاً، فالاستنشاق ثلاثاً، فغسل الوجه ثلاثاً، ثمّ غسل اليدين إلى المرفقين، ليتمّ بعد ذلك المسح على الرأس والأذنين والرقبة، مع تأخير غسل القدمين.

ثم غسل الرأس مع ضمان وصول الماء إلى منابت الشعر، وهنا لا بدّ من التنويه إلى إمكانية تحقيق ذلك دون فكّ الضفيرة إذا كانت طويلة ومن الصعب بلّها بالماء.

تعميم الماء على الشقّ الأيمن من الرأس، ثمّ الشق الأيسر.

غسل القدمين.

دعاء الطهارة من الدورة

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

هل يجوز الصوم عند نزول إفرازات بنية بعد الدورة؟