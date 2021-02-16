طريقة الاغتسال من الدورة الشهرية أمر الله سبحانه وتعالى بضرورة الحرص على النظافة الشخصية، والطهارة جزء منها وهي أمر واجب على المرأة بعد الانتهاء من الدورة الشهرية، ولا تكون الطهارة إلا بالاغتسال، والغسل لغةً يعني تعميم الماء على البدن، أما اصطلاحاً فهو إيصال الماء الطاهر لجميع أجزاء البدن بنية العودة إلى ممارسة العبادات التي كانت محظورة خلال فترة الحيض أو الجنابة؛ كمس المصحف، والصلاة، والطواف، والصيام.

طرق الاغتسال من الدورة الشهرية:

1- استحضار النية القلبية بالقول: نويت رفع الحدث الأكبر.

2- البسملة القلبية بالقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

3- غسل الأيدي ثلاث مرات.

4- غسل العضو التناسلي باليد اليسرى.

5- الوضوء العادي للصلاة بغسل الكفين ثلاثاً، ثمّ المضمضمة ثلاثاً، فالاستنشاق ثلاثاً، فغسل الوجه ثلاثاً، ثمّ غسل اليدين إلى المرفقين، ليتمّ بعد ذلك المسح على الرأس والأذنين والرقبة، مع تأخير غسل القدمين.

6- غسل الرأس مع ضمان وصول الماء إلى منابت الشعر، وهنا لا بدّ من التنويه إلى إمكانية تحقيق ذلك دون فكّ الضفيرة إذا كانت طويلة ومن الصعب بلّها بالماء.

7- تعميم الماء على الشقّ الأيمن من الرأس، ثمّ الشق الأيسر.

8- غسل القدمين.

علامات طهارة المرأة:

- الجفاف وانقطاع الدم، وتجدر الإشارة إلى إجماع الفقهاء على اعتبار المرأة التي يزيد حيضها عن عشرة أيام طاهر، على اعتبار أنّ الدم زائد وهو دم استحاضة لا حيض، فيما مدّد آخرون هذه المدّة إلى خمسة عشر يوماً.

- ظهور القصة البيضاء وهي عبارة عن ماء لزج رطب، وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ خروج الدم أو الصفرة بعد القصة البيضاء لا يعد موجباً للغسل مرة أخرى.

- رؤية الدم بعد الطهر في وقت يرجح فيه الحيض فهو حيض وعليها الاغتسال مرة أخرى.

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