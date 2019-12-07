مع اقتراب موسمها.. تعرّف على الفوائد العظيمة للبطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالفيتامينات "أ" A و"سي" C و"بي6" B6، والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، وتدخل بشكل مثالي في جميع أنظمة الرجيم الغذائية. وتمدُّ الجسم كذلك بالطاقة اللازمة لكي يقوم بأنشطته اليومية، وخصوصًا لممارسة الرياضة.



فوائد البطاطا الحلوة

إذا رغبتِ بطلب البطاطا الحلوة في كل مناسبة، أو أردتِ دمجها في نظامكِ الغذائي، فأنتِ محظوظة، لأنَّ هذا الطعام غنيّ بالمذاق واللون، ويخفي كذلك العديد من العناصر الغذائية الأساسية للصحة. وإليكِ هذا الخبر الجيد: تحتوي البطاطا على سعرات حرارية ومواد كربوهيدراتية أقل من تلك التي تحتويها البطاطا العادية.

محتوى البطاطا من الفيتامين "أ" A يساهم في تقوية نظام المناعة، والمحافظة على البشرة بمظهر صحي. أما محتواها من الفيتامينات "سي" C و"بي6" B6 فهو أساسي جدًّا لصحة الدماغ والنظام العصبي. كما أنّ البطاطا الحلوة مصدر جيّد للبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران غذائيان يساهمان في تحسين صحة القلب، من خلال تنظيم ضغط الدم الشرياني. وأخيرًا فإنّ هذا الطعام غنيّ بالآلياف النباتية التي تساعد على المحافظة على وزن مناسب، وتقلل بالتالي من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع الثاني، كما تُعتبر علاجًا للامساك.



أفضل طريقة لطبخ البطاطا الحلوة

المواد الكربوهيدراتية التي تحتويها البطاطا الحلوة، تمدُّ الجسم بالنشويات التي تعطي الجسم الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية والأداء الرياضي. وهذه الخضروات مثل الكثير غيرها من الخضروات يمكن دمجها بشكل مثالي في أيّ نظام غذائي، وتعطي الجسم طبقًا كاملًا من الفيتامينات والعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة.

وعند شرائكِ للبطاطا الحلوة اختاري تلك التي يبدو لونها زاهيًا، إذ كلما كانت البطاطا ملونة تحتوي على عناصر غذائية أكثر. ولا تحتاجي إلى تقشيرها لأنّ العناصر الغذائية مركزة أكثر ما يكون في القشرة، وبناءً عليه يفضل اختيار المنتجات المزروعة عضويًّا.

أما بالنسبة إلى الطهو، فإنَّ طبخها على البخار أو غليها في الماء، أو طهوها في الفرن، أو أيّ خيار آخر في ما عدا القلي، سوف يحافظ على العناصر الغذائية التي تحتويها البطاطا الحلوة. واحذري من طبخها لفترة طويلة، لأنَّ من شأن ذلك أن يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية. كما أنّ الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل الفيتامين "أ" A من السهل امتصاصها عندما ترتبط البطاطا مع مصدر دهني مناسب، مثل القليل من زيت الزيتون أو الأفوكادو. بإمكانكِ إذًا دمج البطاطا الحلوة مع الشوربة، أو هرسها أو شيّها في الفرن، وأكلها بجانب طبق من السمك أو الغواكامولي.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

الفوائد الصحية لعصير البقدونس.. أهمها علاج الأرق

علاج شيب الشعر المبكر بالحناء