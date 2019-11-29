10 أطعمة في منزلك تغنيك عن الأدوية أهمها الزنجبيل

يلجأ العديد من الأشخاص لتناول علاجات منزلية عند الإصابة بمشكلات صحية كالصداع، ومشكلات المعدة والأمعاء وغيرهم، ويقول خبراء الصحة إن بعض الأطعمة الموجودة في المنزل تعطي نتائج فعالة في مواجهة العديد من الأمراض.

وعددت طبيبة الصحة العامة فرانسيس روبن المنتجات التي يمكن أن تحل محل الأدوية وتساعد على تحسين الصحة، وأوضحت أنه إذا كان الشخص يتغذى بشكل صحيح فيمكنه تجنب الكثير من الأمراض ولن يضطر لإنفاق الأموال الباهظة على الدواء، بحسب ما نشره موقع أجنبي، نقلًا عن مجلة فوكس.

حددت الطبيبة عشرة من المنتجات الأكثر إفادة وهي "الشوفان والعسل والزنجبيل والبطاطا والكرنب والكركم والزيت والملح والليمون والبصل" في الوقت نفسه، يمكن أيضا عمل منها ضمادات للعلاج، وليس فقط تناولها.

وأشارت طبيبة الصحة العامة إلى أن الشوفان والكرنب في غاية الأهمية لصحة الأمعاء، والشوفان يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويساعد على الوقاية من السرطان بفضل الألياف، والكرنب يساعد على الهضم، بالإضافة إلى ذلك، فهو مفيد للنظر.

ومغلي الشوفان يهدئ البشرة عند الاستخدام الخارجي وأوصت روبن باستخدامه لعلاج التهاب الجلد العصبي.

أولت فرانسيس روبن اهتمامًا خاصًا لخصائص العسل والملح في التطهير، العسل لا غنى عنه لالتهاب الشعب الهوائية، وعمل ضمادات منه لعلاج لالتهاب المفاصل، ونصحت بوضع القدمين بالمياه المالحة لمرضى النقرس.

وأشارت الطبيبة إلى أنها لا تستطيع تخيل الشتاء دون الزنجبيل، وهو يقدر بشكل خاص تأثيره المنشط وفوائده على الأوعية الدموية، من بين الآثار الإيجابية، سلطت روبن الضوء على تميع الدم، وخفض السكر والكوليسترول، وفوائده للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، الزنجبيل مفيد للكلى.

الزيوت النباتية تساعد على تقوية صحة القلب، وفقًا للطبيبة، تساعد ملعقة من زيت الزيتون في تقوية الأوعية الدموية، ويمنع زيت بذور الكتان تجلطات الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرك الصدر بزيت الزعتر عند التهاب الشعب الهوائية.

بالنسبة للصداع، أوصت روبن بشرب القهوة مع الليمون، هذه الحمضيات أيضا تنعم الجلد الخشن على المرفقين والقدمين.

لعلاج حب الشباب والطفح الجلدي، تنصح الطبيبة بعمل أقنعة من العسل والكركم، عند تناولها، تعمل هذه التوابل ضد العمليات الالتهابية في الجسم. وفقا لروبن، وهذا يقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

حساء البصل مفيد لمحاربة التهاب المثانة، وسوف تساعد البطاطا المسلوقة في التخلص من الحرقة.