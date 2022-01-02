ما علاقة الزواج المتأخر والرشاقة؟

في هذه الأيام نجد أغلب الرجال والنساء يميلون إلى الزواج المتأخر، لأنه عندما تكون أعزب تكون فرصتك أكبر في التمتع بوقتك والخروج مع أصدقائك بكل راحة دون ضغوطات وبعيداً عن هموم الحياة الزوجية ومسؤولياتها، وتكون أنت سيد نفسك، ولا تضطر للأعذار كلما أردت الخروج من المنزل.

علاقة الزواج المتأخر بالرشاقة

أظهرت دراسة أمريكية في عام 2015 أن الزواج المتأخر هو وسيلة للحفاظ على الصحة والرشاقة، ووصلت الدراسة أيضاً إلى أن المتزوجين قبل إنهاء دراستهم الجامعية سيكونون أكثر ميلاً لتناول الطعام وأقل ممارسة للتمارين الرياضية ممن يتزوجون في مراحل لاحقة.

وحسب ما جاء في الدراسة الأمريكية: أن نسبة 50% من أسباب السمنة ممكن أن يتسبب بها الزواج قبل الانتهاء من الدراسة الجامعية ومتبعتها بعد الزواج، مضيفة أن الزواج بعد التخرج يجعل الشباب والفتيات أكثر استعداداً للتعامل مع المشاكل التي قد تطرأ في الحياة الزوجية من الذين يتزوجون خلال أو قبل انتهاء المرحلة الجامعية.

فوائد الرشاقة للرجل والمرأة

تحسين صحة القلب الأوعية الدّموية

تقوية عضلة القلب

زيادة كتلة العضلات

التّقليل من دّهون الجسم

تعزيز معدل الأيض في الجسم حتى أثناء الراحة وعدم ممارسة التمارين الرياضيّة.

تحسين صحة العظام ونموّها، وإصلاحها

التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصةً عند كبار السن الذي يُمارسون التمارين الرياضيّة.

الرياضة تلعب دوراً مهماً في المحافظة على الرشاقة وعلى الصحة الجسدية،وترفع من نسبة هرمون السيروتونين الذي يُبعِد عنك شبح الاكتئاب، ويجب المواظبة على ساعة رياضة يوماً تلو يوم أو نصف ساعة يومياً، وعلى النساء الابتعاد عن الرياضات الشاقة ولعل الهرولة والسباحة من أفضل ما يمكن لكِ ممارسته.

علاقات البوابة: 5 نصائح للتعامل مع الإحباط الجنسي

علاقات البوابة: الحجم غير مهم أثناء ممارسة الجنس