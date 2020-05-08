ما علاقة الشاي الأخضر بعلاج حساسية الطعام؟

كشف باحثون في جامعة شينهسو في اليابان، عن أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في مكافحة الحساسية الغذائية. وتشير دراسة حديثة إلى حدوث حساسية الطعام عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع الطعام أو مادة ما في الطعام، حيث إن شرب الشاي الأخضر يزيد من وفرة بكتيريا الأمعاء التي تساعد في قمع الحساسية المناعية.

وقام الباحثون بدراسة الشاي الأخضر واحتوائه على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة، فضلا عن دراسة بكتيريا "بلوتى" المعوية المتواجدة فى القناة الهضمية، حيث أشار عدد من الأبحاث السابقة إلى دور بكتيريا "بلوتي" في تمثيل مادة "الكاتشين" في الأمعاء.. فالأخيرة هي أحد أهم مضادات الأكسدة الموجود في العديد من الأطعمة.

وتوصل الباحثون إلى أن إعطاء مضادات الأكسدة المتواجدة في الشاي الأخضر تسهم بصورة مباشرة فى التغلب على الحساسية الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 30 و42%.

ووجد الباحثون أن تناول الشاي الأخضر يعزز من فعالية البكتيريا المعوية المفيدة والتي من المعروف أن لها تأثيرات على الجهاز المناعي، لا سيما تثبيط الالتهاب.

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