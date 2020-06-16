ما علاقة الليمون بـ تأخير الدورة الشهرية؟

الليمون هو مصدر غني بحامض الستريك وينطوي على فوائد كثيرة ويعتمد منذ القدم في تأخير الدورة الشهرية، وللاستفادة منه في هذا المجال، قومي بمضغ قطع الليمون أو يمكنك إضافة عصير الليمون لكوب من الماء لتحقيق النتيجة نفسها، يمكنك أيضًا شرب كوب من عصير الليمون كل يوم على الرّيق قبل موعد الدورة الشهرية لأنه يقلل كمية الدم.

الليمون الحامض يمكن أن يؤثر فعلاً في الدورة الشهرية من خلال الحدّ من نزول الدم. لذلك تجنّبي تناول الليمون الحامض أو الليموناضة من أجل تجنّب المشاكل الصحية خلال أيام الحيض.

وإن تأثير الليمون في هذا المجال قد يختلف من إمرأة إلى أخرى ومن الممكن أن يسبب الليمون بعض الألم الإضافي خلال الدورة الشهرية المقبلة.

نصائح يجب على المرأة اتباعها أثناء الدورة الشهرية:

- يجب ممارسة الرياضة؛ مثل: رياضة المشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً.

- تجنب حسر البول لمدة طويلة، فهو ضار في كل الحالات، وفي حالة الحيض يزداد ضررها.

- خلال الدورة الشهرية يجب تناول الأعشاب الساخنة؛ وخاصة في الأيام الثلاثة الأولى؛ مثل: الزهورات، واليانسون، والقرفة، والنعناع، والكمون، والتي تُسكن آلام الدورة.

- الاستحمام بماء دافئ عند الإحساس بقرب موعد الدورة الشهرية؛ وذلك لإزالة الاحتقان المسبب لألم البطن والظهر.

- الابتعاد عن الرجيم القاسي، والإكثار من الوجبات الخفيفة والمتقاربة، ويستحب تناول السوائل الساخنة والحساء، ويمكن وضع قربة بلاستيكية ساخنة على البطن عدة دقائق لتسكين الألم.

- يجب تغيير الفوطة الصحية كل ساعتين تقريباً؛ وذلك حتى لا تسبب في جرثمة المهبل، ولتجنب الاحمرار والروائح الكريهة.

4 أطعمة طبيعية لتعزيز انتاج الكولاجين في الجسم

علاج الحموضة والحرقان بالأعشاب الطبيعية