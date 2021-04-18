ما هو  الغذاء الصحي للحامل في رمضان؟

قد يكون من المستحسن ألا تصوم النساء في بداية فترة الحمل خاصةً في الحالات التالية، وهي: الحوامل اللواتي يعانين من التقيؤ ويفقدن الكثير من السوائل، وذلك لمنع حدوث الجفاف. الحوامل اللواتي يعانين من هبوط ضغط الدم الطبيعي في الحمل والذي يؤدي للشعور بالوهن والتعب، فإن الصيام يزيد من هذه الأعراض.

عزيزتي الحامل في شهر رمضان تجنبي المنبهات مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، التي تتسبب في إدرار البول، الذي يؤدي إلى الجفاف، وتجنبي الاستخدام المفرط للتوابل والملح عند الطهي، وابتعدي عن الأطعمة الدهنية، لتتجنبي الإصابة بحرقة المعدة وزيادة الوزن.

الغذاء الصحي للحامل في رمضان

تناولي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم، والدجاج، والسمك، والبيض، والجبن.

الغذاء الصحي للحامل في رمضان هو تناول الحليب بالتمر أو كوب من الماء قبل تناول وجبة الإفطار.

يجب أن يكون الفرق بين كل وجبة والأخرى ساعتين على الأقل.

الحرص على تأخير وجبة السحور، والحرص على أن يكون السحور مليئا بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وخاصة الخضراوات.

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على عناصر غذائية وسعرات حرارية جيدة.

الحرص على تناول الحليب بين الوجبات الصغيرة بعد الإفطار، والذي يمد الجسم بالكالسيوم ويحافظ على صحة الحامل والجنين.

إدراج الحبوب الكاملة في النظام الغذائي الخاص بالحامل على وجبة الإفطار، والتي تحميها من التعرض إلى الإمساك أثناء الحمل.

تناول الكثير من السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور، والتي تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

التقليل من تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه.

تناول الخضروات والفواكه بشكل كبير لأنها تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الحامل والجنين أثناء فترة الصيام، كما أنها تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

تناول البروتينات خلال وجبة الإفطار، والتي تتمثل في اللحم أو الدجاج أو السمك.

فوائد التين للحامل

طرق التغلّب على حموضة الحامل في رمضان