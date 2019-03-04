15 طريقة تساعد طفلك على فهم معنى عيد الأم

حدثي صغيرك دائمًا عن فضل الأم والجدة وأهميتها في الحياة

إن العديد من الأمهات خاصة الأمهات الجدد عن طريقة شرح فكرة يوم عيد الأم للأطفال وكيفية إشراكهم في هذه المناسبة الجميلة، وإليك 15 وسيلة أو فكرة ممكن أن تفيدك، اتبعيها:-

1- اهتمي بأمك وأم زوجك في كل وقت واحترميهما ووقريهما.

2- حدثي صغيرك دائمًا عن فضل الأم والجدة وأهميتها في الحياة.

3- اهتمي بإشراك صغيرك في اختيار هدية لجدته.

4- على زوجك تحفيز الصغير على تقديم هدية لك حتى لو كانت معنوية.

5- في أيام عيد الأم، لا تكوني تقليدية ترددي الأغاني المحفوظة أو تشتري الهدايا فحسب، بل فكري مع صغيرك كيف نسعد الجدة.

6- فكري معه وليفعل زوجك ذلك ولتفعلي ذلك أنت أيضًا كيف يصبح احتفالنا بعيد الأم أمرًا قائمًا وفرصة للبر طيلة العام.

7- عندما يكبر طفلك صغيرك، اشرحي له تاريخ يوم الأم وكيف بدأ.

8- اهتمي بشرح فكرة تخصيص يوم عالمي سنويًا للاهتمام بالأم أو بقضية ما، وأن هذا لا يعني حصر اهتمامنا بها في اليوم فقط.

9- عندما يبدأ صغارك في الاهتمام باليوم وتقديم هدية لك، أظهري امتنانك بالهدية مهما كانت صغيرة وبسيطة.

10- حاولي ترتيب يوم تقضينه مع صغارك ومع والدتك ووالدك ووالدي زوجك لأن اليوم ليس بالهدايا ولكن بإطلاق العنان لمشاعر الحب بين الأبوين وأبنائهما وأحفادهما.

11- اهتمي جدًا بالجدتين، بل اجعلي أبناءك خاصة الصغار أكثر اهتمامًا بهما عنك، فالجدة سواء كانت والدتك أو والدة زوجك لها أعظم مكانة في نفوس الأحفاد وفي نفسك.

12- حرصك على دفع صغارك نحو إظهار البر العظيم للأجداد سينعكس على برهم بك ثم بر أولادهم بك أيضًا

13- اطلبي من زوجك تعليم الصغار كيف يرتبون مفاجأة صغيرة لك.

14- اطلبي من زوجك تعليم الصغار ودفعهم نحو تقديم هدايا من صنع يديهم لك كإعداد إفطار في السرير لك في هذا اليوم، أو القيام بترتيب المنزل والمطبخ، ولتكن تلك الهدايا متكررة بين الحين والآخر.

15- رتبي أنت مفاجأة لصغارك في هذا اليوم ليدركوا كم يظل عطاء الأم ممتدًا بلا نهاية.

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