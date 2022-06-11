ما هو الرابط بين الفصام والدوبامين ؟

الفصام هو نوع حاد من الأمراض العقلية التي تؤثر على أفكار الشخص وتصوراته وسلوكياته، حيث يقدر الباحثون ما يصل إلى واحد في المائة من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من الفصام.

وسبب الفصام بالضبط لا يزال غير واضح، ومع ذلك، هناك بعض الأفكار حول العوامل المختلفة التي قد تكون لديها علاقة، وواحدة من هذه العوامل هي الدوبامين، حيث إنه نوع من رسائل الدماغ الكيميائية ويسمى الناقل العصبي.

وفي الحقيقة، يعتقد الخبراء أن التغييرات في نشاط الدوبامين قد تساهم في بعض أعراض الفصام، حيث أن هذا يسمى فرضية الدوبامين للفصام.

ما هو الدوبامين ؟

الدوبامين هو نوع من الناقلات العصبية، والناقلات العصبية هي رسائل كيميائية في الدماغ تساعد الخلايا العصبية على التواصل مع بعضها البعض، وتربط الناقلات العصبية المختلفة بمستقبلات مختلفة على الخلايا العصبية، وعندما يرتبط الناقل العصبي بالمستقبل الصحيح على الخلية العصبية، فإنه يحفز تلك الخلية على اتخاذ إجراء محدد.

وترتبط الناقلات العصبية المختلفة بالعديد من العمليات الجسدية والنفسية في الجسم، فعلى سبيل المثال، الدوبامين يدخلا في أشياء مثل:

الدافع والمكافأة

الحركة

المزاج

الالانتباه والتعلم والذاكرة

النوم والحلم

وتسافر الناقلات العصبية على طول المسارات العصبية، وهي في الأساس سلاسل طويلة من الخلايا العصبية التي تساعد أجزاء مختلفة من الدماغ على التحدث مع بعضها البعض، ولقد تم تحديد بعض المسارات التي يبدو أنها مرتبطة بأعراض الفصام، حيث تستخدم هذه المسارات الدوبامين كرسول أساسي لها، وتشمل مسار الميزوليمبيك والمسار القشري المتوسط.

ما هي فرضية الدوبامين للفصام ؟

كانت فرضية الدوبامين للفصام موجودة منذ فترة طويلة، وفي الواقع، تم اقتراحه لأول مرة في 1960، وخلال هذا الوقت، لاحظ الأطباء أن عقارًا مضادًا للذهان يسمى الكلوربرومازين، والذي يقلل من نشاط الدوبامين، عالج بشكل فعال بعض أنواع أعراض الفصام.

وبسبب هذه الملاحظة، افترض الأطباء والباحثون أن زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ ساهمت في بعض أعراض الفصام، ولكن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك بقليل.

هل مستويات الدوبامين العالية تسبب الفصام ؟

المستويات العالية من الدوبامين لا تسبب أعراض الفصام، حيث أن الدور الذي يلعبه الدوبامين في الفصام أكثر تعقيدًا من ذلك ويتضمن نشاطًا محددًا للدوبامين.

وبمرور الوقت، اكتشف الباحثون أدلة لا تتماشى مع فرضية الدوبامين الأصلية للفصام، فعلى سبيل المثال، وجدوا أن بعض الأشخاص المصابين بالفصام لديهم مستويات نموذجية من الدوبامين في السائل الدماغي الشوكي بدلاً من المستويات المرتفعة.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن الأدوية الأخرى المضادة للذهان التي لا تمنع آثار الدوبامين لا تزال قادرة على علاج أعراض الفصام، وقد تحدث بعض أعراض الفصام عندما يكون لدى مناطق معينة من الدماغ مستويات عالية من نشاط الدوبامين بينما يكون لدى مناطق أخرى مستويات أقل من النشاط.

كيف يسبب الدوبامين أعراض الفصام ؟

لا يزال الأطباء لا يعرفون بالضبط كيف يرتبط الدوبامين بأعراض الفصام، ولكن هناك نظريات أخرى مرتبطة بالفصام والدوبامين، لكن ما هي الأهمية بالضبط في المقام الأول ؟

بشكل عام، الأفكار البارزة هي كيف يعلق عقلك أهمية على شيء ما، على سبيل المثال، عندما تعبر الشارع، تكون السيارات هي أكثر أفكارك بروزًا، ويقوم الباحثون بالتحقيق فيما إذا كانت زيادة مستويات الدوبامين في مسار الميزوليمبيك قد تؤدي إلى مشاكل في البروز.

وعندما تكون بروز الأفكار ووضوحها مختلة وظيفيًا، قد لا يولي شخص يعبر الشارع اهتمامًا كبيرًا للسيارات لأن دماغه يخبره أنه من المهم الانتباه إلى الطيور التي تحلق في سماء المنطقة، لذلك يمكن أن تساعد هذه النظرية في تفسير بعض الأعراض الملحوظة للذهان.



أعراض الفصام وإمكانية تورط الدوبامين

أعراض الفصام المرتبطة بالدوبامين

يرتبط الدوبامين ارتباطًا وثيقًا بالأعراض الإيجابية للفصام، حيث تشمل الأعراض الإيجابية ما يلي:

الهلوسة، ويتضمن ذلك إدراك أشياء ليست موجودة بالفعل، مثل سماع الأصوات. الأوهام، وهذه معتقدات راسخة غير صحيحة وقد لا تبدو منطقية للآخرين. أنماط الكلام غير المعتادة، حيث يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل التوقف فجأة في منتصف الحديث عن شيء ما، أو الانتقال بسرعة من موضوع إلى آخر، أو اختلاق الكلمات. حركات غير نمطية للجسم، وقد يشمل ذلك أشياء مثل تكرار نفس الحركة مرارًا وتكرارًا. التفكير المضطرب، وهذه طريقة تفكير مضطربة يمكن أن تؤدي إلى الارتباك والسلوك غير العادي.

الأعراض السلبية والمعرفية

يمكن أن تشمل الأعراض السلبية للفصام ما يلي:

اللامبالاة أو عدم الاهتمام بالأنشطة اليومية التعبير العاطفي المحدود تجنب التفاعلات الاجتماعية مشكلة في التخطيط أو متابعة الخطط مستويات الطاقة المنخفضة

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالفصام أيضًا من أعراض معرفية، والتي يمكن أن تشمل مشكلات تتعلق بأشياء مثل:

التعلم والذاكرة التركيز الاهتمام اتخاذ القرار

وقد يؤدي الانخفاض في نشاط الدوبامين في مناطق معينة من الدماغ إلى الأعراض السلبية والمعرفية للفصام، والمسار الذي يعتقد أنه يتأثر بهذا يسمى المسار القشري المتوسط.

والمسار القشري المتوسط هو مسار آخر من المسارات الرئيسية المرتبطة بالدوبامين في الدماغ، والرسائل المرسلة على طول هذا المسار تذهب إلى قشرة الفص الجبهي، وهذه منطقة من الدماغ مرتبطة بعمليات مثل:

اتخاذ القرار الذاكرة الاهتمام الدافع السيطرة العاطفية

لاحظ أن العمليات المذكورة أعلاه هي تلك التي تتأثر إلى حد كبير بالأعراض السلبية والمعرفية للفصام، وعلى هذا النحو، من المنطقي أن انخفاض نشاط الدوبامين على طول هذا المسار قد يساهم في هذه الأعراض.

البحث العلمي في الدوبامين والفصام

يواصل الباحثون التحقيق في دور الدوبامين في مرض انفصام الشخصية، وهذا ليس مهمًا فقط في زيادة فهم أسباب الفصام نفسه، ولكن أيضًا في تحسين العلاج.

والأدوية الحالية المضادة للذهان فعالة في الغالب للأعراض الإيجابية، وحتى ذلك الحين، يمكن أن تكون بعض حالات الفصام مقاومة لهذه الأدوية، علاوة على ذلك، يمكن أن تأتي الأدوية المضادة للذهان بآثار جانبية كبيرة، خاصة عند استخدامها على المدى الطويل.

لذلك يمكن أن يساعد فهم كيفية تأثير الدوبامين والناقلات العصبية الأخرى على الفصام الباحثين على تطوير علاجات أحدث، بحيث تكون أكثر فعالية بشكل عام، وتركز على الناقلات العصبية المستهدفة بخلاف الدوبامين، بالإضافة إلى المساعدة في معالجة الأعراض السلبية والمعرفية والتخفيف من الآثار الجانبية.

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