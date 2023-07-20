البوابة - السر وراء ابرة بروفايلو Profhilo هو تركيبته الفريدة التي تحتوي على تركيز عالٍ من حمض الهيالورونيك (HA). حمض الهيالورونيك مادة طبيعية في الجلد تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ، وملء الجلد ، وتنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد. يتم تثبيت أيضًا مع BDDE ، مما يجعله أكثر مقاومة للتحلل ويسمح له بالبقاء لفترة أطول في الجلد.

ما هو السر وراء شهرة وفعالية ابرة بروفايلو ؟

بالإضافة إلى HA ، تحتوي البروفايلو أيضًا على كمية صغيرة من الليدوكائين ، وهو مخدر موضعي يساعد على تقليل الألم أثناء عملية الحقن. يتم حقن البروفايلو في عدة نقاط على الوجه والرقبة والصدر. الحقن سطحية للغاية ، مما يعني أن هناك حدًا أدنى من التعطل وعدم وجود ندبات.



نتائج علاج البروفيلو تدريجية ودقيقة ، لكنها يمكن أن تكون ملحوظة للغاية بمرور الوقت. يرى معظم الناس تحسنًا في ترطيب البشرة وملمسها ومرونتها في غضون أسابيع قليلة من العلاج. يمكن أن تساعد ابرة بروفايلو أيضًا في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، ويمكن أن يمنح البشرة توهجًا أكثر شبابًا.



يتم تحقيق أفضل النتائج من البروفايلو بعلاجين ، بفاصل أربعة أسابيع. يمكن أن تستمر آثار بروفيلو لمدة تصل إلى ستة أشهر ، لكن معظم الناس يجدون أنهم بحاجة إلى متابعة كل ستة إلى اثني عشر شهرًا للحفاظ على نتائجهم.

بشكل عام ، يعتبر بروفايلو علاجًا آمنًا وفعالًا لتحسين مظهر الجلد. إنه خيار جيد للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة ذات مظهر طبيعي لتقليل علامات الشيخوخة.



فيما يلي بعض فوائد بروفايلو:

يحسن ترطيب البشرة يزيد من مرونة الجلد يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد يمنح البشرة توهجًا أكثر شبابًا لا تندب

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند التفكير في علاج البروفيلو:

البروفيلو ليس علاجًا سحريًا: فهو لن يمحو كل علامات الشيخوخة ، لكنه يمكن أن يساعد في تحسين المظهر العام للبشرة.

يعتبر علاجًا جديدًا نسبيًا: لا يوجد الكثير من البيانات طويلة المدى حول سلامته وفعاليته.

يمكن أن يسبب بروفيلو آثارًا جانبية: هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة وتزول من تلقاء نفسها.

إذا كنت تفكر في علاج بروفيلو ، فمن المهم التحدث إلى أخصائي رعاية صحية مؤهل لمعرفة ما إذا كان ذلك مناسبًا لك.



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