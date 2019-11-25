ما هو السّر الذي يحمله الزنجبيل مع العسل؟

يمكن لشاي الزنجبيل أن يساعد على تعزيز صحة الجسم، ويمكن لإضافة العسل لهذا المشروب أن يعطيه مذاقاً مهدئاً، ويضيف له مضادات التأكسد، كما يساعد على مكافحة الآثار الضارّة للملوّثات، والمواد الكيميائيّة، كما أنّ شرب شاي الزنجبيل مع العسل يساعد على تعزيز الراحة والشعور بالدفئ في الأيام الباردة، ويُعدّ هذا المزيج مفيداً كعلاج للسعال.

وتعتبر القيمة الغذائيّة في نبات الزنجبيل تتركّز في المواد الكربوهيدراتية، وبعض الأملاح المعدنية، ونسبة من البروتينات الموجودة في جذوره، وتوجد في الزنجبيل الكثير من الفيتامينات مثل: فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين E، ويحتوي الزنجبيل أيضاً على بعض المعادن الغذائيّة مثل: الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والفسفور. الزنجبيل غنيّ أيضاً بمادة البيتا كاروتين الفعّالة، ويوجد به مخاط نباتي يُسمّى زنجبرين، كما يحتوي على نسبةٍ من الزيوت الطيارة، ونسبة من الماء وبعض الأملاح المعدنيّة.

ومن أهم فوائد الزنجبيل مع العسل

1- يحسن ويزيد المناعة في الجسم لما يحتوي عليه من فيتامينc.

2- يحسّن القدرة الجنسية ويزيد من قدرة الانتصاب لدى الرجال.

3- يعالج جميع مشاكل الجهاز الهضمي والتنفّسي.

4- يعالج مشاكل نزلات البرد والإنفلونزا.

خلطة الزنجبيل بالعسل

المكونات:

- كوبان من الماء.

- ربع كوب من الزنجبيل المقطّع إلى قطعٍ صغيرة.

- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

- خمس ورقات من النعناع.

طريقة التحضير:

- أولاً، نضيف الماء والزنجبيل وعصير الليمون، ونضعهم وفي وعاء على النار وننتظر حتى تغلي المكوّنات.

- نرفع الإناء من النّار، ونضيف ورق النعناع. نترك الإناء جانباً لمدّة خمس دقائق، وبعدها نصفّي المكونات الموجودة في الإناء.

- ثم نضيف العسل إلى السائل الذي قمنا بتصفيته ليعطي طعماً حلواً.

المزيد من الصحة والجمال:

نصائح لتناول العسل عند اتباع الرجيم

جميلة البوابة: كريم شمع العسل الطبيعي

فوائد الزنجبيل في الشتاء