نصائح لتناول العسل عند اتباع الرجيم

وتضم ملعقة كبيرة من العسل حوالي 64 سعرًا حراريًا، أي 5% من إجمالي السعرات الحرارية التي يجب تناولها لدى متبعي الدايت الذين يحصلون على 1200 سعر حراري يوميًا، بينما تمثل تلك الملعقة من عسل النحل حوالي 3: 4% من السعرات الحرارية التي يحصل عليها أصحاب الحميات الغذائية الذين يتناولون 1500-1800 سعر حراري يوميًا.

وتزداد نسبة السعرات الحرارية الموجودة في العسل نتيجة ارتفاع معدل السكريات به، وذلك وفقًا لما جاء بموقع "Live Strong".

ومن الممكن أن يتناول الراغبون في فقدان الوزن ملعقة واحدة فقط من العسل خلال اليوم للشعور بالامتلاء والشبع والاستمتاع دون اكتساب المزيد من الوزن.

وفي بعض الأحيان، يساعد العسل على فقدان الوزن من خلال التأثير على الشعور بالجوع، وقارن الخبراء، في وقت سابق، تأثير السكر والعسل على الوزن من خلال دراسة نشرتها صحيفة الكلية الأمريكية للتغذية، وتبين أن السكر يعمل على التحكم في الشهية، وبالتالي لا يحتاج الشخص لتناول المزيد من الطعام، ولا يكتسب سعرات حرارية إضافية تزيد الوزن.

مشروبات محلاة بالعسل لفقدان الوزن

-عصير الليمون بالعسل

يساعد تناول عصير الليمون المحلى بالعسل على معدة فارغة نهارًا على سرعة التحكم في الوزن والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم، ويمكن تحضيره من خلال إضافة نصف ليمون مع ملعقة كبيرة عسل إلى كوب من الماء الدافئ، وشربه، وفقًا لما ذكره موقع "Dabur".

-القرفة بالعسل

يعمل خلط القرفة بالعسل على التقليل من الشعور بالرغبة في تناول الحلويات التي تزيد من مستويات السكر في الدم والدهون، لذا يمكن خلط ملعقة صغيرة من القرفة وأخرى من العسل إلى كوب من الماء الدافئ.

ويحظر خلط العسل بالماء المغلي أو إضافة العسل إلى الماء أثناء وضعه على النار أو تعرض العسل لدرجات الحرارة المرتفعة حتى لا يفقد قيمته الغذائية.