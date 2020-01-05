ما هو العسل الأبيض؟

هناك العديد من أنواع العسل وكلها تحتوي على إنزيمات ومواد مغذية لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية. وعلى مر التاريخ استخدم العسل لأغراض طبية. إنه يعمل كمُحلٍ طبيعي ، ويساعد في تهدئة الحلق ويعمل كداعم للمناعة.

يعتمد المذاق واللون والمغذيات الدقيقة لأنواع مختلفة من العسل على المكان الذي تجمع منه النحل. كما يعتمد على انواع الزهور.

ما هو العسل الابيض؟

العسل الأبيض له نكهة أخف مقارنة بالعسل الغامق. فالزهور التي تنتج العسل الأبيض تشمل الميرامية، البرسيم، فايروويد، والبرسيم الأبيض.

على الرغم من الاسم ، فإن اللون الأبيض ليس أبيض اللون تمامًا. لكنه أخف في اللون من العسل التقليدي. هناك شكل آخر من أشكال العسل الأبيض يسمى عسل كياوي kiawe ، وهو نوع نادر. إنه يأتي من أشجار كياوي في هاواي. يتم جمع هذا العسل كسائل وهو يتبلور بشكل طبيعي ليصبح قوامًا ناعمًا ودسمًا . يباع عسل كياوي الأبيض كعسل خام.

مغذيات العسل البيضاء

العسل الأبيض يوفر لك أكثر من مجرد سعرات حرارية. أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامينات ب والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك ومضادات الأكسدة.

الفوائد الصحية:

المواد المضادة للاكسدة في العسل الأبيض تحمي الجسم من أمراض متعددة. فهي تحسن صحة الأمعاء وبالتالي تدعم الهضم. كما أنه بمثابة مثبط البرد ويساعد في تخفيف الألم.