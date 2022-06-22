ما هو قصور القلب المتقدم وآثاره على الجسم؟ 

يحدث قصور القلب المتقدم عندما يستمر في التفاقم على الرغم من تناولك للأدوية واتباع تدابير أخرى مثل تغييرات النظام الغذائي بهدف السيطرة على حالتك وجعلها مستقرة قدر الإمكان.

وفي الحقيقة، قصور القلب يعني أن قلبك لا يضخ ما يكفي من الدم في جسمك حتى تعمل أعضائك أيضًا، وغالبًا ما تشعر بضيق في التنفس، وتعاني من التورم، وتواجه صعوبة في القيام بأنشطة يومية كنت تقوم بها بكل سهولة في الوضع الطبيعي.

وإذا تطور قصور القلب إلى قصور القلب المتقدم، فمن المهم أن تحصل على الاستشارة الطبية من الخبراء في أمراض القلب حتى تتمكن من الحصول على نوعية حياة أفضل.

علامات وأعراض قصور القلب المتقدم

حددت العديد من المنظمات الطبية الموثوقة قصور القلب وأعراض قصور القلب المتقدم، ونظرًا لوجود تعريفات متعددة متاحة، فمن الصعب أن يكون لديك مجموعة واحدة فقط من الأعراض التي تعني أنك تعاني من قصور القلب المتقدم.

ومع ذلك، فإن بعض الأعراض المدرجة بشكل شائع من منظمات مثل جمعية قصور القلب الأمريكية وجمعية القلب الأمريكية (AHA) والكلية الأمريكية لأمراض القلب (ACC) تشمل:

ضيق في التنفس عند القيام بالأنشطة المختلفة

تلف الأعضاء الرئيسية، مثل الكلى أو الدماغ أو العينين من ضعف الدورة الدموية

احتباس السوائل الذي لا يتحسن مع الأدوية المدرة للبول

نوبات متكررة من انخفاض ضغط الدم

ويمكن لطبيبك أيضًا طلب فحص الدم لاختبار وجود مواد في دمك تشير إلى حدوث قصور في القلب، كما يمكن أن يساعد هذا الاختبار طبيبك في تحديد مدى خطورة الحالة وما هي المرحلة التي وصلت إليها.

مراحل قصور القلب المتقدم

غالبًا ما يأخذ الأطباء في الاعتبار أعراض المريض ومرحلة قصور القلب، حيث يساعد استخدام مراحل قصور القلب الأطباء على نقل مدى قصور القلب الحاد والعلاجات التي قد يحتاجها الشخص إلى أخصائيي الرعاية الصحية الآخرين.

ومراحل قصور القلب تشمل:

المريض معرض لخطر كبير للإصابة بقصور القلب ولكن ليس لديه اضطراب وظيفي أو هيكلي في القلب.

اضطراب القلب بدون أعراض

الأعراض السابقة أو الحالية لقصور القلب المرتبطة بالاضطراب الهيكلي

أعراض ملحوظة أثناء الأنشطة اليومية

ظهور الأعراض حتى عند الراحة

خيارات علاج قصور القلب المتقدم

عندما تعاني من أعراض قصور القلب المتقدم ، قد يوصي طبيبك بإجراء الاختبار لتحديد مدى فعالية ضخ قلبك، ولقياس الضغوط في قلبك.

وإحدى طرق القيام بذلك تسمى قسطرة القلب اليمنى، حيث يقوم الطبيب بربط قسطرة خاصة عبر شريان في معصمك أو ساقك لقياس ضغوط قلبك.

ومن المحتمل أن يصف طبيبك عددًا من الأدوية لعلاج قصور القلب، حيث تعمل هذه الأدوية على تقليل مدى صعوبة عمل القلب لضخ الدم، وإذا كان قصور قلبك متقدمًا جدًا، فقد يوصي الطبيب بجهاز دعم الدورة الدموية الميكانيكي المؤقت، حيث قد تحتاج أيضًا إلى أدوية خاصة يتم توصيلها عبر الوريد لمساعدة قلبك على ضخ أفضل.

الجدير ذكره أنه تقدر الدراسات الأصغر أن قصور القلب المتقدم قد يحدث في أي مكان من 0.2 إلى 5 في المائة من السكان، حيث توفي ما يقدر بنحو 75000 شخص في الولايات المتحدة بسبب قصور القلب المتقدم في عام 2015.

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