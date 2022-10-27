ما هو متحور كورونا "XBB" الجديد؟

ظهور المتحور الجديد فيروس كورونا XBB يثير حالة من الهلع حول العالم وتخوف عدد كبير من الأشخاص من العودة إلى نقطة الصفر والإجراءات الوقائية التي كانت قد فرضت قبل ما يقارب العامين.

متحور كورونا الجديد "XBB"

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية" استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لكوفيد 19 مبينةً أن بعض المتحورات الفرعية لـ أمكرون هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور XBB في عدد محدود من العينات الإيجابية.

ما مدى خطورة متحور كورونا الجديد "XBB"؟

متحور كورونا الجديد "XBB" هو متحور جديد من سلالات فيروس كورونا ، وحتى الآن لا يوجد عن هذا الفيروس معلومات كافية، ولا يوجد أبحاث محكمة البحث عن مدى أضراره وخطورته، ولا أحد يعلم عن سرعة انتشاره، وأجسامنا البشرية بدأت تقاوم الفيروس، والمتحور واللامتحور، وبدأت تخف خطورتها، وهذا ما تعلمنا من المتحورات السابقة، لكن يجب على الجميع الالتزام بالقواعد العامة للوقاية من الفيروسات، مثل أن يرتدوا كمامات لحماية أنفسهم، وتناول الجرعة الاحترازية أو جرعة التعزيز في أسرع وقت ممكن.

والجدير بالذكر، أن متحور كورونا الجديد "XBB" يحتوي على سبع طفرات على بروتين سبايك، وأيضاً يستغرق جهاز المناعة وقتًا للتعرف عليه، ويخدع ويراوغ الخلايا المناعية ويمكن أن يدخل خلايا الجسم بسهولة أكبر لإحداث العدوى.

الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا XBB

حتى الآن، تم العثور على عدوى XBB في أكثر من 17 دولة، بما في ذلك السعودية، الكويت، أستراليا وبنجلاديش والدنمارك والهند واليابان والولايات المتحدة، ويشير بعض الخبراء إلى أنه قد يكون أكثر قابلية للانتقال من السلالات الأخرى.

متى ظهر متحور XBB؟

يرى بعض الخبراء أن بداية ظهور متحور XBB ترجع إلى شهر أغسطس الماضي، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا في 15 سبتمبر الماضي، وتشير التقديرات إلى أن المتحور الجديد تسبب في ارتفاع الحالات المصابة بكورونا بسنغافورة في اليوم الواحد من 4700 إلى 11700 حالة.

هل لقاحات كورونا فعالة ضد متحور XBB الجديد؟

عثر العلماء على 7 طفرات في متحور XBB، ويعتقدون أن الجهاز المناعي قد يواجه صعوبة في التعرف على معظمها، مما يجعل سلالة كورونا الجديدة قادرة على الهروب من الأجسام المضادة، التي كونها الجسم من لقاحات كورونا أو الإصابة السابقة بالعدوى، لذلك قد تقل فعالية اللقاح والعلاجات في إبطاء نمو المتحور داخل خلايا الجسم.

وحول ذلك أعرب الدكتور أميش أدالجا، خبير الصحة العامة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، عن قلقه من المتحور الجديد، موضحا أنه قد يكون الأكثر تهديدا علي الجهاز المناعي، فاللقاحات قد لا تمنع العدوى نهائيًا بمتحور XBB، لكنها قادرة على تقليل نسبة الإصابة والحد من دخول الحالة للمستشفي

طرق الوقاية من متحور كورونا " XBB" الجديد

غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون.

أخذ لقاح كورونا بالجرعات التنشيطية.

ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة.

الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

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