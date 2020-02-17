ما هو نبات الجرجير؟ وما هي عناصره الغذائية؟

الجرجير نوع من أنواع الخضروات الورقية، لونه أخضر منعش وطعمه اللاذع، يتصدر أعلى قائمة الأطعمة ذات الفوائد الكبيرة للجسد، بالإضافة لفوائده الجمالية للشعر والبشرة، لاحتوائه على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية، لذلك يجب إدخاله ضمن النظام الغذائي.

ينتمي الجرجير إلى فصيلة الصليبيّات أو الكرنبيّات (Cruciferous Vegetables)، مما يجعله غنياً كسائر نباتات هذه الفصيلة بمركب السلفورافين (Sulforaphane)، الذي أظهر قدرته على تثبيط الأنزيم المسؤول عن تطور الخلايا السرطانية ونموّها.

والاسم العلمي (Eruca Sativa) أو (الكثأ) ومعروف بالجرجير، من فصيلة العشبيات المعمرة ينمو في التربة الرطبة على أطراف الجداول. يؤكل نيئاً في السلطات، ولا يستخدم عادة في الطبخ، يتواجد في منطقة الوطن العربي بكثرة، خاصة بالسعودية ودول الخليج، هناك أنواع كثيرة منه كالجرجير الهندي، جرجير الحجر، جرجير اليابسة، ويجب قطفه قبل أن تظهر البراعم الزهرية.

وترجع أصول الجرجير إلى مناطق حوض البحر المتوسط، حيث عُرف بدوره المميز في تخفيف المخاطر المحتملة للسمنة، داء السكري، كذلك أمراض القلب المختلفة.

الجرجير غنيّ بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية لإثراء نظامنا الغذائيّ اليوميّ، إلى جانب لونه الأخضر المنعش، الذي يمنح أطباقنا المعدّة مظهراً ملفتاً وساحراً.

يحتوي كل 100غ من الجرجير بحسب وزارة الزراعة الأميركية على:

- السعرات الحرارية: 25 مل غرام

- الدهون: 0.66 مل غرام

- الدهون المشبعة: 0 مل غرام

- الكربوهيدرات: 3.65 مل غرام

- الألياف: 1.6مل غرام

- البروتينات: 2.58 مل غرام

- الكولسترول: 0 مل غرام

كما يحتوي على نسب عالية من فيتامينات (A,C)، فيتامين الثيامين (thiamin)، النياسين (B3)، فيتامين (B16)، غني بالمعادن مثل: الكالسيوم، الحديد، الزنك، اليود، الكبريت، حمض الفوليك والفوسفور.

ويعد الجرجير غذاء مفيداً لمرضى السكري، القلب، الكبد، والوقاية من الإمساك، ويساعد الجرجير على منع تضخم الغدة الدرقية لاحتوائه على كمية معتدلة من اليود، كما يعمل على علاج أمراض القولون وتنظيف الجسم من السموم، ويساعد في تقوية الذاكرة، وتعزيز قدرة الدماغ على استيعاب وحفظ المعلومات، كما يحمي البشرة من الشيخوخة.

بالإضافة أنه يحتوي على عناصر هامة كالكبريت والزنك، تساهم بدورها في الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس، ويمنع تساقط الشعر، وتشّكل القشرة، وحماية فروة الرأس من العدوى البكتيرية، وفيتامين A يحفز نمو الشعر، فقد زادت مشاكل الشعر في الآونة الأخيرة بسبب تغير الطقس، أشعة الشمس القوية، الغذاء غير الصحي وغيرها من العوامل الأخرى، لكن من الممكن معالجتها، والحصول على شعرٍ صحي وجذاب دون إنفاق الكثير من النقود على المستحضرات، وذلك باستخدام الجرجير، وإدخاله في خلطات العناية بالشعر، وتساعد هذه النبتة البسيطة بفوائدها العظيمة على تغذية بصيلات الشعر، ومعالجة العديد من مشاكله.

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