ما هو نشا البطاطس ؟ كل ما تحتاج لمعرفته

نشا البطاطس هو منتج متعدد الاستخدامات يستخدم في إنتاج الغذاء التجاري والطهي المنزلي لتحسين قوام العديد من الأطعمة، بالإضافة إلى استخدامات الطهي، يتم استخدام نشا البطاطس ومشتقاته كمكملات غذائية وقد تقدم بعض الفوائد الصحية عند تناولها بجرعات كبيرة.

ما هو نشا البطاطس ؟

النشا هو نوع من الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في جذور النباتات وبذورها ودرناتها، حيث إنه المصدر الرئيسي للجلوكوز مصدر الطاقة الأساسي لخلايا جسمك في نظامك الغذائي ويتركز في الخضروات النشوية، مثل الذرة والبطاطس.

وتستخلص الصناعات الغذائية والصيدلانية والورقية النشا من الخضروات لاستخدامه في مجموعة متنوعة من المنتجات بسبب خصائصها السميكة، كما أن منتجات النشا المركزة لا طعم لها ولا رائحة لها، وتشمل النشويات التجارية الشهيرة الذرة والقمح ونشويات البطاطس.

ويتم استخراج النشا من البطاطس المطحونة، حيث يتم غسل النشا من البطاطس المطحونة ثم تجفيفه، ونكهته المحايدة وسعته السميكة العالية تجعله مرغوبًا فيه في صناعة الأغذية.

العناصر الغذائية في نشا البطاطس

فقط ملعقة كبيرة (12 جرام) من نشا البطاطس:

السعرات الحرارية: 40

الكربوهيدرات: 10 جرامات

نشا البطاطس مصنوع بالكامل من الكربوهيدرات ولا يقدم أي عناصر غذائية أخرى.

هل نشا البطاطس خالي من الغلوتين ؟

البطاطس خالية بشكل طبيعي من الغلوتين، وهي مجموعة من البروتينات الموجودة في الحبوب، مثل القمح والشعير، وهذا هو السبب في أن نشا البطاطس يستخدم عادة في الخبز الخالي من الغلوتين لإضافة الملمس إلى المخبوزات، مثل الخبز والكعك، لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات مرتبطة بالغلوتين استبدال دقيق القمح بنشا البطاطس بأمان.

كيف يتم استخدام نشا البطاطس ؟

يستخدم نشا البطاطس كمكثف في صناعة المواد الغذائية، حيث عندما يتلامس والنشويات الأخرى مثل نشا الذرة مع السائل والحرارة، ينتفخ ويتمزق، ويتسبب هذا في تسرب جزيئات النشا، مما يثخن أي طبق يضاف إليه، فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام نشا البطاطس لتكثيف الأطباق، مثل الحساء والصلصات والحلوى.

هناك ميزة أخرى مرغوبة في نشا البطاطس وهي أنه شفاف ويشكل هلامًا شفافًا، لذلك لن يؤثر على لون الأطباق، مثل حشوات فطيرة الفاكهة، علاوة على ذلك، قد يحسن هذا النشا قوام المخبوزات، مثل الكعك والخبز، وعلى وجه الخصوص، ويستخدم في المخبوزات الخالية من الغلوتين لتوفير الهيكل وتحسين الملمس دون الحاجة إلى الغلوتين.

فوائد نشا البطاطس الصحية

تشير الدراسات إلى أن مكملات النشا قد تقدم العديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين جوانب معينة من صحة الأمعاء والأيض، ولكن ضع في اعتبارك أن هذه الفوائد مرتبطة بتناول جرعات كبيرة من نشا البطاطس في شكل نيء غير معدل أو تناول مكملات نشوية مقاومة مشتقة من نشا البطاطس.

قد يحسن إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة

البطاطس ونشا البطاطس هي مصادر للنشا المقاوم، حيث وجدت إحدى الدراسات أن نشا البطاطس النيئة يحتوي على حوالي 60٪ من النشا المقاوم، ويمر النشا المقاوم عبر الجهاز الهضمي العلوي وينتقل إلى الأمعاء الغليظة، حيث يتم تخميره بواسطة البكتيريا، وهذا مفيد لصحة الجهاز الهضمي، لأن عملية التخمير هذه تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs).

وتعمل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، مثل الزبدة والأسيتات والبروبيونات، كوقود للخلايا التي تبطن الأمعاء الغليظة وتساعد في إنتاج الجلوكوز والدهون، بالإضافة إلى ذلك، تدعم صحة الأمعاء من خلال الحفاظ على سلامة الحاجز المعوي، وتنظيم الالتهاب، وإنتاج المخاط، وقد تؤثر أيضًا على الشهية والوظيفة الخلوية والاستجابة المناعية، لذلك، فإن إضافة مصادر النشا المقاوم إلى نظامك الغذائي قد يساعد في العديد من جوانب الصحة.

الفوائد المحتملة الأخرى

قد تفيد منتجات نشا البطاطس أيضًا في التحكم في نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين، حيث في دراسة أجريت على 28 شخصًا، أدى تناول الكوكيز الذي يحتوي على 25 جرامًا من النشا المقاوم المنتج من نشا البطاطس إلى انخفاض بنسبة 46٪ في مستويات الأنسولين بعد الوجبة وانخفاض بنسبة 23٪ في مستويات السكر في الدم بعد الوجبة.

بالإضافة إلى فائدته المحتملة لتنظيم نسبة السكر في الدم والأنسولين، تشير الدراسات الحيوانية إلى أن مكملات نشا البطاطس قد تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين تنوع بكتيريا الأمعاء وتعزيز وظيفة المناعة.

سلبيات نشا البطاطس

إذا كنت تأكل كميات صغيرة من نشا البطاطس في الأطباق، مثل الخبز والصلصات، فمن غير المرجح أن تواجه أي آثار جانبية، ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من النشا غير القابل للهضم، مثل نشا البطاطس النيء، قد يسبب أعراضًا هضمية، مثل الانتفاخ والغازات، هذا لأن نشا البطاطس يتم تخميره بواسطة البكتيريا في الأمعاء الغليظة، والتي يمكن أن تنتج الغاز.

قد تؤدي إضافة كميات كبيرة من أي أطعمة غنية بالنشا المقاوم إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن هذا يعتمد على نوع النشا المقاوم والكمية المأخوذة، حيث أن النشويات المقاومة من مصادر مثل البطاطس والذرة أقل عرضة للتسبب في آثار جانبية للجهاز الهضمي من الأنواع الأخرى من الألياف، حيث تعتبر منخفضة في أنواع معينة من الكربوهيدرات تسمى FODMAPs.

ومع ذلك، هناك دائمًا احتمال أن يتسبب نشا البطاطس في آثار جانبية للجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، ولهذا السبب عادة ما يوصى بزيادة الجرعات تدريجيًا بمرور الوقت عند تناول نشا البطاطس كمكمل غذائي.

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