ما هو نظام الأناناس الغذائي وهل يجب أن تجربه ؟

نظام الأناناس الغذائي هو نظام غذائي استخدمه الناس منذ السبعينيات للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، وفي هذا المقال، سنتعرف على ما هو النظام الغذائي للأناناس ولماذا هو ليس طريقة آمنة لفقدان الوزن.

ما هو نظام الأناناس الغذائي ؟

تم إنشاء نظام الأناناس الغذائي من قبل عالم النفس الدنماركي ستين هيجلر، حيث نشر هيجلر وزوجته إنجي كتاب حمية الأناناس المثيرة، في عام 1970، ووعد النظام الغذائي بمساعدة الناس على تقليص حجمهم وتحسين الجوانب الأخرى للصحة، مثل الحيوية الجنسية.

وفي الواقع، يتكون نظام الأناناس الغذائي من عدم تناول أي شيء سوى الأناناس لمدة يومين خارج الأسبوع، ثم تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام.

ووفقًا لبعض المصادر، تسمح لك الخطة باستهلاك أطعمة أخرى خلال الأيام الأخرى، طالما أن الطعام يوفر أقل من إجمالي السعرات الحرارية 500، ولكن ضع في اعتبارك أن الكتاب الكامل الذي يتحدث عن نظام الأناناس الغذائي غير متاح للعرض عبر الإنترنت، وليس هناك الكثير من المعلومات المتاحة بشأن الأطعمة التي يجب تناولها والقواعد وطول النظام الغذائي والتوصيات الأخرى.

ووفقًا لمقابلة مع هيجلر، لم يكن النظام الغذائي مبنيًا على أي دليل علمي، حيث كان المؤلف ببساطة يحب الأناناس، لذلك اعتقد أن إنشاء نظام غذائي يعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الأناناس كان فكرة جيدة.

وتزعم المصادر عبر الإنترنت أن معظم الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي يفعلون ذلك لمدة 2-7 أيام، لكن بعض الأشخاص يتبعون النظام الغذائي لعدة أسابيع حتى يصلوا إلى وزنهم الذي يهدفون إليه.

بالإضافة إلى نظام الأناناس الغذائي الأصلي، هناك أنظمة غذائية أخرى تعتمد على الأناناس التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت والتي لا تتضمن سوى تناول الأناناس لمدة 2-7 أيام.

كيفية اتباع نظام الأناناس الغذائي

عند اتباع نظام الأناناس الغذائي ، لن تأكل شيئًا سوى الأناناس لمدة يومين في الأسبوع، حيث أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الأيام يجب أن تكون متتالية، وفي الأيام الخمسة الأخرى، ستأكل بشكل طبيعي، مرة أخرى، لا تتوفر توصيات محددة من الكتاب، لذلك ليس من الواضح نوع النظام الغذائي الذي أوصى به هيجلر في الأيام الخمسة غير الأناناس.

وتوصي الأنظمة الأخرى القائمة على الأناناس عبر الإنترنت باستهلاك الأطعمة مثل الشوفان والزبادي والبروتينات الخالية من الدهون، بالإضافة إلى الكثير من الأناناس، وتتضمن بعض الإصدارات الصارمة من نظام الأناناس الغذائي عدم تناول أي شيء سوى الأناناس لمدة 2-7 أيام، حيث لا تسمح هذه الأنظمة الغذائية بأي أطعمة أخرى إلى جانب الأناناس.

هل سيساعدك نظام الأناناس الغذائي على إنقاص الوزن ؟

بالطبع، سيؤدي الحد من تناول السعرات الحرارية باستخدام أي طريقة، بما في ذلك الطرق غير الصحية، إلى تعزيز فقدان الوزن، فعلى سبيل المثال، إذا كنت معتادًا على استهلاك 2000 سعرة حرارية يوميًا ثم اتبع خطة مدتها 5 أيام لا تتضمن شيئًا سوى الأناناس، فستتناول سعرات حرارية أقل بكثير، مما سيؤدي إلى نقص في السعرات الحرارية.

وفي الواقع، كوب واحد (165 جرامًا) من الأناناس المكعب يوفر 82.5 سعرة حرارية فقط، ولنفترض أنك تستهلك 6 أكواب (990 جرامًا) من الأناناس يوميًا، و2 أكواب (330 جرامًا) في كل وجبة، وهذا يعادل 495 سعرة حرارية فقط، وهي منخفضة للغاية.

وعندما تأكل بشكل طبيعي، قد تحتوي وجبة واحدة على 500 سعرة حرارية أو أكثر، اعتمادًا على احتياجاتك من الطاقة، وأي نظام غذائي يخفض السعرات الحرارية بشكل كبير ويخلق نقصًا شديدًا في السعرات الحرارية سيؤدي إلى فقدان الوزن.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن فقدان الوزن باستخدام مثل هذه الطرق التقييدية آمن أو فعال للحفاظ على الوزن على المدى الطويل، أيضًا، إذا اتبعت خطة نظام غذائي تخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، فمن شبه المؤكد أنك ستستعيد أي وزن تفقده بمجرد عودتك إلى نمطك الغذائي الطبيعي.

حتى أن هيليجر، مبتكر النظام الغذائي، اعترف بأن نظام الأناناس الغذائي لا يعتمد على أي نصيحة طبية سليمة، ولقد صمم الخطة لمجرد أنه استمتع بأكل الأناناس.

الجوانب السلبية والآثار الجانبية لنظام الأناناس الغذائي

من غير المحتمل أن يؤدي اتباع نظام الأناناس الغذائي إلى أي آثار جانبية كبيرة إذا اتبعته لمدة أسبوع، وهذا لأن الخطة تقيد السعرات الحرارية والأطعمة فقط في يومين من الأسبوع، وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية التي تقيد السعرات الحرارية بشكل كبير لمدة يومين في الأسبوع، يمكن أن تكون آمنة.

لكن من المحتمل أن تكون جائعًا للغاية وسريع الانفعال ومتعبًا من اتباع نظام غذائي مبتذل مثل هذا، حيث أفاد الصحفيون الذين جربوا حمية الأناناس بهذه المشاعر عندما وثقوا تجاربهم.

ونظرًا لأن الأناناس حمضي للغاية، فقد يزعج معدتك، خاصة إذا كان هذا هو كل ما تأكله ليوم كامل، وقد تشعر بالغثيان أو تعاني من الإسهال، أما إذا كنت تتبع خطة لا تتضمن سوى تناول الأناناس لمدة 5 أيام أو أكثر، فقد تعاني من آثار جانبية مثل الدوخة والإغماء والصداع وآلام الجوع والأرق والضعف والجوع الشديد.

نظرًا لأن الأناناس يحتوي على أقل من جرام واحد من البروتين والدهون لكل كوب (165 جرامًا) ويفتقر إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب-12 وفيتامين هـ، فلن يحصل جسمك على العناصر الغذائية التي يحتاجها للعمل بشكل مثالي.

نظرًا لأن الأناناس يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، فإن اتباع خطة لا تتضمن تناول أي شيء سوى الأناناس لفترة أطول من بضعة أيام يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر الإصابة بنقص المغذيات.

أيضًا، ليس من الجيد أبدًا الانخراط في مثل هذه العادات الغذائية المقيدة، حيث يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد تشمل علاقتك بجسمك وطعامك، بما في ذلك اضطرابات الأكل.

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