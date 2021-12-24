ما هو نقص الثيامين ؟ كل ما تحتاج لمعرفته

الثيامين والمعروف أيضًا باسم فيتامين B1، هو أحد فيتامينات ب الأساسية الثمانية، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الوظائف الصحية المهمة، وعدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يؤدي إلى نقص الثيامين.

ما هو الثيامين (B1) ؟

الثيامين هو فيتامين يحتاجه جسمك للنمو والتطور والوظيفة الخلوية، بالإضافة إلى تحويل الطعام إلى طاقة، ومثل فيتامينات B الأخرى، فإن الثيامين قابل للذوبان في الماء، وهذا يعني أنه يذوب في الماء ولا يتم تخزينه في جسمك، لذلك تحتاج إلى استهلاكه بشكل منتظم.

ولحسن الحظ، يوجد الثيامين بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة ويضاف إلى الأطعمة الأخرى، كما يتم إضافته بشكل شائع إلى الفيتامينات المتعددة أو تناوله كمكمل فردي أو كجزء من مجمع فيتامين ب.

وتشمل بعض أفضل الأماكن للعثور على الثيامين في نظامك الغذائي أطعمة مثل:

الأرز الأبيض الغني

حبوب الإفطار المدعمة

سمك السلمون المر

الفاصوليا السوداء

بذور عباد الشمس

الزبادي

العديد من أنواع الخبز التجارية

الذرة

وفي الواقع، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من الثيامين إلى نقص الثيامين، والذي يمكن أن يحدث في أقل من 3 أسابيع وقد يؤثر على قلبك وجهازك العصبي وجهاز المناعة، ويعد نقص الثيامين الحقيقي نادر بين الأفراد الأصحاء الذين لديهم إمكانية كافية للحصول على الأطعمة الغنية بالثيامين.

أعراض نقص الثيامين (B1)

يمكن أن يكون من السهل التغاضي عن علامات وأعراض نقص الثيامين، حيث يمكن أن تكون غير محددة وغامضة، وأحيانًا تحاكي أعراض حالات أخرى، وفيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص الثيامين وهي:

فقدان الشهية

يمكن أن يكون فقدان الشهية بشكل غير نمطي أحد الأعراض الأولى لنقص الثيامين، حيث قد يؤدي فقدان شهيتك (عدم الشعور بالجوع) إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود، والذي قد يكون مشكلة، وإحدى النظريات وراء ذلك هي أن الثيامين قد يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم إشارات الجوع والامتلاء في الدماغ، وقد يؤدي عدم كفاية الثيامين إلى تعطيل مدى نجاح هذه العملية، مما يجعلك تشعر بالشبع حتى عندما لا تكون في الواقع.

التعب

يمكن أن يظهر نقص الثيامين على أنه إجهاد والذي قد يحدث بسرعة أو بمرور الوقت، اعتمادًا على شدة النقص، وتشير بعض المصادر إلى أن التعب يمكن أن يحدث في غضون أسابيع قليلة من النقص، وهذا العرض منطقي، بالنظر إلى دور الثيامين في تحويل الطعام إلى طاقة، حيث أن عدم وجود ما يكفي من الثيامين في الجسم يعني أنه لا يمكنه إنتاج الكثير من الطاقة لاستخدامها مثل الوقود.

التقلبات المزاجية

قد يتسبب الإصابة بنقص الثيامين في حدوث بعض التغييرات في مزاجك، مثل جعلك أكثر سرعة في الانفعال أو الانزعاج بسهولة، وغالبًا ما يكون الشعور بسرعة الانفعال من بين العلامات الأولى لنقص الثيامين، وقد يظهر جنبًا إلى جنب مع التعب في غضون أسابيع قليلة.

تلف الأعصاب

من بين الآثار الجانبية الأكثر شهرة لنقص الثيامين المطول، هو تلف الأعصاب، المعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي، وفي الواقع، كان الاعتلال العصبي الناجم عن نقص الثيامين من بين أول متلازمة نقص تم تحديدها في البشر.

يمكن أن تشمل الأعراض المحتملة لهذه الحالة وخز في الأطراف، فقدان الحساسية في القدمين والأصابع، ضعف العضلات، ضربات القلب السريعة، صعوبة الاستيقاظ، الارتباك العقلي، مشاكل التنسيق وشلل الجزء السفلي من الجسم.

وخز الذراعين والساقين

على الرغم من أن الوخز، والإحساس بالخدر في ذراعيك وساقيك، يمكن أن يكون أحد أعراض تلف الأعصاب الشديد، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا عرضًا مبكرًا لنقص الثيامين، ويأتي بشكل عام قبل انتشار الأعراض المرتبطة بالدماغ، والسبب وراء هذا العرض هو أن الثيامين مطلوب للوظيفة المتوقعة للأعصاب التي تصل إلى ذراعيك وساقيك، وعندما لا يكون هناك ما يكفي من الثيامين، بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص الثيامين غير المعالج إلى ضرر أكثر خطورة لهذه الأعصاب المحيطية.

رؤية ضبابية

بسبب الدور الذي يلعبه الثيامين في الحفاظ على صحة الأعصاب، يمكن أن يؤثر النقص على العصب البصري في عينيك، وعلى وجه التحديد، يمكن أن يسبب هذا تورمًا في العصب البصري يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، وإذا تُرك تلف الأعصاب البصرية دون علاج، فقد يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر.

الغثيان والقيء

مثل التعب والتهيج، يمكن أن يكون الغثيان والقيء أعراضًا غير محددة للعديد من الحالات، بما في ذلك نقص الثيامين، وهذه الأعراض الهضمية أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من حالة مرتبطة بنقص الثيامين تسمى اعتلال الدماغ، ومع ذلك، يمكن أن تكون عرضًا أساسيًا حتى في الحالات الخفيفة من نقص الثيامين، لذلك من المهم أخذها على محمل الجد.

أسباب نقص الثيامين

إن خطر الإصابة بنقص الثيامين منخفض بشكل عام في البلدان الصناعية حيث يتمتع الناس بإمكانية أكبر للحصول على الأطعمة المحتوية على الثيامين، ومع ذلك، هناك خطر أكبر بين مجموعات معينة من الناس.

ومن أكثر عوامل الخطر شيوعا لنقص الثيامين:

الإدمان على الكحول أو إساءة الاستخدام على المدى الطويل

كبار السن

الإيدز

استخدام التغذية الوريدية على المدى الطويل

ارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم

القيء المزمن

اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية

جراحة إنقاص الوزن

غسيل الكلى

استخدام جرعة عالية من مدرات البول

وقد تكون النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك الأفراد المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية، أكثر عرضة للإصابة بنقص الثيامين بسبب احتياجاتهم المتزايدة للمغذيات، بالإضافة إلى ذلك، فإن الرضع الذين يرضعون حصريًا من قبل أمهاتهم الذين يعانون من نقص الثيامين هم أكثر عرضة للإصابة بالنقص.

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