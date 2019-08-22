أبرز النشاطات التي يمكن ممارستها عند زيارة "مدينة ميكونوس"

ميكونوس تتمتَّع بمعالم جذب سياحية بالجملة، وعلى رأسها الشواطئ، حيث يمكن الاستمتاع عند قضاء الإجازة في هذه الجزيرة بحمّام شمسي، والاسترخاء، والغوص، بالإضافة إلى زيارة الأماكن السياحية الجذَّابة، وأبرزها:

"ليتل فينيس كوارتر"

"ليتل فينيس كوارتر" Little Venice Quarter جزء من ميكونوس، حيث يغيب أي حاجز بين المباني والبحر، وتطرق الأمواج جوانب المنازل والمقاهي والمطاعم. كان "ليتل فينيس كوارتر" بُني خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر على الطرف الغربي من "تشورا" بالقرب من الشاطئ. أجواء العنوان السياحي المذكور الرومانسيَّة تجعل منه مكانًا مُفضَّلًا للسائحين، والفنَّانين الذين أعادوا رسمه في لوحات لا حصر لها.

"بلاتيس جيالوس بيتش"

في الجانب الجنوبي من ميكونوس، يقع شاطئ "بلاتيس جيالوس" الذي يستقطب العائلات، ويحضن الفنادق. وفي هذا الإطار، يمكن لضيوف الفنادق في "بلاتيس جيالوس" المشي مباشرة من غرفهم إلى الشاطئ، لأغراض التشمُّس والسباحة والاستمتاع بالرياضات المائيَّة. "لاتيس جيالوس" هو نقطة لقوارب الأجرة التي تسافر، بانتظام، إلى شواطئ الجزيرة الشهيرة الأخرى. يقع الشاطئ على بعد مسافة قصيرة من مدينة "تشورا" الرئيسة، وذلك في "خليج نصف القمر" الخلَّاب. على طول الشاطئ، تتعدَّد المطاعم التي تُقدِّم الأطباق اليونانيَّة والإيطاليَّة، بالإضافة إلى المأكولات المتوسطية الرخيصة واللذيذة.

النشاطات

1. اكتشاف طواحين الهواء في "تشورا"

تعدُّ طواحين الهواء من معالم جزيرة ميكونوس الأكثر شهرةً، فقد كانت تُستخدم لجرش الحبوب، بمساعدة الرياح التي تهب ّعلى الجزيرة.

مع التقدُّم التكنولوجي، قلّ استخدام الطواحين، التي تحوَّلت إلى منازل خاصَّة أو متاحف، وأكثرها شهرةً "كاتو ميلي"، أو "طواحين الهواء السفلى"، وهي عبارة عن صف ٍّمن طواحين الهواء التاريخيَّة التي تقف في مواجهة البحر في "تشورا". بُنيت طواحين الهواء المغطَّاة بالخشب والقش في القرن السادس عشر، وهي اليوم من مناطق الجذب الأكثر شعبيَّةً في ميكونوس، التي تحضن 16 طاحونة، وبينها سبع طواحين تتمركز في التلِّ الشهير في "تشورا".

2. رحلة على متن قارب إلى "ديلوس"

جزيرة "ديلوس" مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، ووفق الأساطير، كانت مسقط رأس أبولو وأرتميس، وهي غير مأهولة، ولكن يمكن زيارتها عن طريق استقلال سفينة من السفن التي تُغادر، يوميًّا، ميناء ميكونوس القديم (باستثناء الإثنين، حين يُغلق الموقع الأثري أبوابه.

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