ما هي أسباب الحكة في المعدة؟ 

الحكة في المعدة هي شعور غير مريح يجعلك ترغب في خدش المنطقة المصابة، وإذا كان جلد معدتك يعاني من حكة، فقد يكون السبب مجموعة متنوعة من الأشياء.

وفي الحقيقة، غالبًا ما تحدث الحكة في المعدة بسبب مشكلة طفيفة، مثل جفاف الجلد أو لدغة الحشرات، ولكن إذا استمرت الحكة أو حدثت مع أعراض أخرى، فقد تكون علامة على حالة أكثر خطورة.

أسباب الحكة في المعدة

يمكن تجميع أسباب الحكة في المعدة في ست فئات رئيسية وهي:

أمراض الجلد

أحد أكثر أسباب الحكة في المعدة شيوعًا هو جفاف البشرة، حيث يمكن أن يؤدي الطقس البارد والاستحمام الحار والمنظفات القاسية إلى جفاف الجلد، وبعض الناس أكثر عرضة لجفاف البشرة من غيرهم، ومن المرجح أن تصاب بجفاف الجلد على ذراعيك وساقيك، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على معدتك.

الأكزيما

الأكزيما هي حالة جلدية شائعة تنتج عنها بشرة جافة ومتقشرة وحكة، ولا أحد يعرف بالضبط ما الذي يسبب الأكزيما، ولكن من المحتمل أن يكون مزيجًا ما بين الجينات الوراثية والمحفزات، وعادة ما تؤثر الأكزيما على ذراعيك وساقيك ورأسك، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على معدتك.

التهاب الجلد التلامسي

التهاب الجلد التماسي هو نوع معين من الأكزيما يمكن أن يسبب الحكة، ويمكن أن يحدث عن طريق ملامسة مادة مهيجة، مثل اللبلاب السام أو البلوط السام أو بعض المواد الكيميائية المنزلية أو مواد أخرى، مثل المستحضرات أو الصابون أو المنظفات، كما يمكن أن يحدث أيضًا بسبب رد فعل تحسسي، مثل اللاتكس أو فراء الحيوانات الأليفة.

التهابات الجلد

قد تحدث التهابات الجلد عندما تتلامس مع البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات، وقد تبدأ هذه على المعدة أو تنتشر على الأرجح إلى المعدة من لمسها بجزء من جسمك أصيب بعدوى، وتشمل العدوى التي تؤثر عادة على المعدة عدوى دودة الحلبة والخميرة، وإلى جانب الحكة، يمكن أن تسبب أمراض الجلد أعراضًا أخرى، مثل إحساس بالحرق أو اللسع، تقشر الجلد أو تقشيره، تشققات في جلدك قد تنزف، احمرار الجلد، وطفح جلدي أو خلايا أو بثور مليئة بالسوائل.

الحمل

إذا كنت حاملاً، فقد تجدين نفسك في حيرة من أمرك، حيث يمكن أن تنتج هذه الحكة عن التغيرات في مستويات الهرمونات التي قد تجفف بشرتك، أو تمدد الجلد من تمدد بطنك، خاصة حول علامات التمدد، أو الطفح الجلدي أثناء الحمل.

انقطاع الطمث

يعتبر انقطاع الطمث جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة عندما تتوقف الدورة الشهرية وتتوقف المبايض عن إنتاج هرمون الاستروجين، ومتوسط العمر لبدء انقطاع الطمث في الولايات المتحدة هو 52 عامًا وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وإذا كنت تعانين من انقطاع الطمث، فإن انخفاض هرمون الاستروجين في جسمك يمكن أن يجفف بشرتك، بما في ذلك جلد معدتك، مما قد يسبب الحكة.

لدغات الحشرات

إذا أصبت بنتوءات حمراء مثيرة للحكة على بطنك، فقد تكون بفعل لدغات حشرات، لذلك إليك طريقة سريعة لمعرفة الحشرة التي لدغتك:

لدغات البعوض مستديرة ومرتفعة

تشكل لدغات بق الفراش نمطًا متعرجًا أسفل جسمك

يمكن أن تترك البراغيث بقع متغيرة اللون وحكة بالقرب من الخصر، حيث يمكنها التسلل تحت ملابسك

رد الفعل على الأدوية

في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الدواء رد فعل تحسسي، حيث يمكن أن يشمل هذا التفاعل طفح جلدي أحمر مثير للحكة، والذي قد يظهر على المعدة، وإذا كنت تعتقد أن لديك رد فعل تحسسي تجاه الدواء، فاتصل بطبيبك أو ابحث عن رعاية طبية طارئة.

منع الحكة في المعدة

استحم لفترة قصيرة واستخدم الماء الدافئ بدلاً من الماء الساخن

ضع غسول مرطب أو كريم أو مرهم على بشرتك كل يوم

تجنب استخدام الصابون القاسي ومستحضرات التجميل الأخرى التي تجفف بشرتك

قم بتشغيل مرطب لإضافة الرطوبة إلى الهواء في منزلك

ارتدِ أقمشة ناعمة قابلة للتنفس، مثل القطن والحرير

اشرب الكثير من الماء

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