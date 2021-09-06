ما هي أسباب طقطقة العظام كثيرًا؟

عادة ما تكون طقطقة العظام مثل مفاصل الإصبع أو اي مفصل آخر في الجسم أمرًا شائعًا وغير ضار، وعلى عكس الحكايات المتداولة التي تقول أنه يسبب التهاب المفاصل.

وفي الواقع، قد توفر طقطقة العظام شعورًا بالراحة وتمنح حركة أكبر في المفصل، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن النظريات حول طقطقة العظام لا تزال موضع نقاش علميًا، ولكن تقنية التصوير المتقدمة ساعدت في توضيح العملية.

حقائق حول طقطقة العظام

من الناحية الفنية، تعرف أصوات الطقطقة أو الفرقعة حول المفصل باسم "crepitus" من الكلمة اللاتينية التي تعني الخشخشة.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، تبين أن من هم بحاجة إلى العناية الطبية بسبب فرقعة وطقطقة العظام نسبتهم 25-45% في الولايات المتحدة.

وجدت نفس الدراسة أعلاه أن الأشخاص الذين لديهم عادة طقطقة مفاصل الأصابع كانوا أكثر عرضة لطقطقة المفاصل الأخرى في أجسامهم.

في دراسات مختلفة عام 2017، تبين أن الضوضاء الناتجة عن طقطقة المفاصل ليس لها علاقة بالمرض أو أي شيء آخر.

أسباب طقطقة العظام

يمكن أن تكون لطقطقة العظام أسباب مختلفة، فهي حالة شائعة ولا تعد مؤشرًا على وجود حالة صحية في العظام، ولكن ما تبحث عنه الدراسات هو سبب الضجيج والصوت الذي يصدر من الطقطة والفرقعة للمفاصل الذي لا يزال غير مفهوم تمامًا، وفيما يلي بعض أسباب طقطقة العظام:

أصوات العضلات

مع تمدد العضلات يمكن أن تسبب ضوضاء في المفاصل، فعلى سبيل المثال قد يدخل الوتر ويخرج من مكانه أثناء التمدد أو التمرين أو الحركة بشكل متكرر في وظيفتك.

فقدان الغضروف

يمكن أن يحدث هذا من الشيخوخة، والتي تؤدي إلى خشونة أسطح المفاصل وبالتالي صدور أصوات طقطقة العظام والمفاصل مع الحركة.

التهاب المفاصل

يمكن أن تسبب هذه الحالة تنكس في الغضروف وبالتالي ستصبح المسؤولة عن الأصوات التي تحدث في المفاصل عند الحركة.

كيف تحدث طقطقة العظام؟

التفسير التقليدي هو أن الضغط على المفصل يخلق فقاعات صغيرة في السائل الزليلي، والتي تنفجر عندما تتشكل بسرعة، ويحتوي السائل الزليلي على الأكسجين والنتروجين وثاني أكسيد الكربون وهو الذي يساعد على حماية العظام من احتكاكها ببعضها البعض.

نصائح للتوقف عن طقطقة العظام

تركيز كامل للذهن

إذا كنت معتادًا على طقطقة مفاصل اصبعك أو اي مفصل آخر وتريد التوقف، فإن الخطوة الأولى هي اليقظة والتركيز من خلال تتبع متى وربما سبب طقطقة مفاصل الأصابع أو الرقبة أو الظهر.

التحرك أكثر

قد يكون الحل البسيط هو التحرك أكثر، لأنك إذا جلست أو وقفت كثيرًا في وضع واحد، يمكن أن تتيبس وأن تتشقق مفاصلك، لذلك خذ فترات راحة متكررة للتحرك واهدف للتحرك كل نصف ساعة على الأقل إذا كان عملك مكتبيًا.

التمدد اللطيف

الحل الآخر هو التمدد اللطيف، والذي يمكنه تحريك السائل الزليلي حول مفاصلك وتليينها.

تخفيف التوتر

جرب التنفس العميق، التأمل، حتى لا تظل مشغولًا فقط بطقطقة أصابعك على سبيل المثال، ومع الوقت ستنسى وتتخلى عن هذه العادة.

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