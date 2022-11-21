ما هي أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مرض حصوة المرارة والذي يسبب لهم ألم كبير مما يجعلهم يبحثون عن أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يخشون دخول العمليات ورؤية الدماء والألم الذي يكون أكثر من السابق بعد الخضوع للعملية الجراحية، وضمن هذا المقال سنجعل بين أيديكم أسهل طرق لعلاج حصوة المرارة بدون ألم.

ما هي حصوات المرارة؟

تعتبر حصوات المرارة من الأجسام التي تشبه الحجارة وتنتشر وتتكاثر بسرعة في المرارة أو إحدى القنوات الصفراوية، وهي عبارة عن نظام يشبه الأنابيب توجد داخل الكبد، ويمكن لهذه الحبيبات الصغيرة أن تكبر وتصبح ضخمة مع مرور الوقت إن لم يتم العلاج، وليست جمع الحالات بحاجة إلى علاج جراحي وإنما يُكتفى بالعلاج الدوائي أو حتى العلاج المنزلي.

ما هي مكونات حصوات المرارة؟

حصوات المرارة تتكون من مجموعة مواد صلبة موجودة داخل جسم الإنسان وتنقسم إلى نوعين:

الكولسترول: والذي يتكوّن من مجموعة مواد دهنية متلاحمة موجودة في الدم، وأغلب الناس تعرف أنَّ الكولسترول منتشر في جميع أنحاء الجسم.

والذي يتكوّن من مجموعة مواد دهنية متلاحمة موجودة في الدم، وأغلب الناس تعرف أنَّ الكولسترول منتشر في جميع أنحاء الجسم. البيليروبين: وهي عبارة عن مادة تتكون عندما يتم انحلال خلايا الدم الحمراء في الكبد مما يجعل البيليروبين يتسرب منه الكثير إلى مجرى الدم.

وهكذا تصبح حصوات المرارة مكونة من الكوليسترول ومائلة إلى أن اللون الأخضر نتيجة انحلال مادة البيليروبين في الدم.

ما مدى تأثير تطوّر حصوات المرارة؟

غالباً تنتشر حصوات المرارة في المرارة مثل حصوات الكوليسترول ويمكن أن تنتقل من المرارة إلى القناة الصفراوية الموجودة قربها، مما تسبب الحصوات التي تدخل تلك القناة أمراضًا شديدة الخطورة أكثر من مرض حصى المرارة، وذلك عندما تقوم الحصوات بسد القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى انتشار عدوى خطيرة تسمى التهاب الأقنية فضلاً عن ذلك يمكن أن يظهر مرض التهاب البنكرياس.

أعراض مرض حصى المرارة

تختلف أعراض ظهور مرض حصى المرارة باختلاف طبيعة جسم الإنسان واختلاف طبيعتها بذات نفسها سواء بالحجم أو الشكل أو مدى انتشارها، وبمجرد ظهور هذه الأعراض علينا مراجعة الطبيب فوراً كي نتجنب تفاقم الحالة، ومن هذه الاعراض ما يأتي:

ألم في أعلى البطن وعلى وجه الخصوص المنطقة اليمنى من البطن.

يصاحب ما سبق وجود ألم في الكتف الأيمن.

تكرار حالة الاستفراغ والغثيان.

شحوب الوجه والذي يتحوّل لاحقاً إلى اليرقان.

وجود ألم في الصدر مع صعوبة التنفس.

أسباب مرض حصى المرارة

تعود أسباب ظهور مرضى الحصى في المرارة لعوامل داخلية غالباً، وحقيقةً يوجد هنالك الكثير من الأسباب التي تجعل الحصى تظهر وتنتشر في مرارة، ومن أهم هذه الأسباب اخترنا لكم ما يأتي:

الشخص المصاب بمرض تلافيف الكبد قد يؤثر ذلك على مرارته فتظهر فيها الحصى.

خروج القناة الصفراوية عن عملها أو خروج إحدى خلاياها عن ذلك، مما يسبب ظهور الحصوة في المرارة.

وجود اضطرابات في الدم كفقر الدم يعزز ظهور الحصوة في المرارة.

إنَّ فقدان الوزن فجأة بطريقةٍ سريعة يساعد أيضاً على ظهور الحصوة في المرارة.

علاج حصى المرارة دون تدخل جراحي

يوجد هنالك طرق عدّة يلجأ إليها المريض لمعرفة أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة، حيث أنَّ الخضوع لها قد يسبب تأثيرات جانبية تعود بالضرر على جسم الإنسان وخاصة أنه سيفقد جزء من جسده، لذلك سنقدّم إليكم أهم هذه الطرق:

العلاج الدوائي

وهو الأكثر شيوعاً بين الناس عندما يرغبون بمعرفة أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة بحيث يستخدم المريض الأدوية العلاجية كمسكنات ألم وخاصةً إن كان في المراحل الأولى للمرض عندها يمكن أن يصبح العلاج النهائي لتدمير الحصى الموجودة في المرارة، وتكون هذه الأدوية غالباً موفرّة على شكل حبوب دائرية صغيرة الحجم، كما أنها تُعرف باسم حبوب الحمض الصفراوي مثل دواء أورسوديول ودواء كينوديول، وهذان الدوائيين يساعدان على ذوبان الحصى الصغيرة الموجودة في المرارة ولكن يجب على المريض أن ينتبه فإن تجاوز ستة أشهر في العلاج الدوائي حتى ولو أُذيبوا الحصوات لكن قد يعودوا في أي لحظة.

حقن محلول طبي

يعد محلول ميثيل ثلاثي بيوتيل من أشهر المحاليل الطبيّة التي يتم حقنها في المريض الذي يعاني الحصى ويبحث عن أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة، لكنَّ الأطباء قد حذروا منه لأنه يسبب تأثيرات جانبية تكون خطيرة على جسم الإنسان، كالشعور بالألم الشديد الذي يرافقه احتراق داخلي لخلايا معينة موجود في المرارة، ولهذا السبب على الطبيب أو الممرض أن يعطي الحقنة في مكان مناسب للتهوية ولا يمكن معرفة هذه المناطق إلا عن طريق خبرة طبيّة طويلة.

تفتيت الحصوات في المرارة

تعتبر طريقة تفتيت الحصوات من أهم الطرق التي ستساعد بحثكم حول كيفية علاج حصوات المرارة بدون جراحة، حيث أنها تقوم على مبدأ الموجات الصوتية عالية الطاقة، فيكون المريض ضمن غرفة مجهزة طبياً، ولا يوجد أي شخص معه لأن تأثيرها عالي وخاصة على الإنسان غير المصاب، فهذه الموجات تكون قوية بحيث تكفي لتفتيت الحصوات الموجودة في داخل المرارة، ومن بعد الجلسة يحتاج المريض للدخول إلى الحمام كي تخرج بقايا الحصوات عن طريق البول.

التنظير الباطني

يتم ذلك عن طريق إجراء طبي معين يجمع ما بين تنظير الجزء العلوي من الجهاز الهضمي وصولاً إلى القيام بتصوير أشعة سينية، مما يساعد على علاج مشكلات القناة الصفراوية والبنكرياس لأنها تكون ضيقة أو مسدودة نتيجة وجود حصوات المرارة فتكون متشبثة في القناة الصفراوية مع بعضها بعضاً مما يعني أنه يفتح القناة الصفراء الموجودة في داخل الجهاز الهضمي ويساهم في زوال حصوات المرارة من القناة، ويكون كل ذلك عندما يقوم الطبيب باستخدام منظارٍ مميز أو ما يُعرف بأنبوب طويلٍ وناعم يكون مرفقاً بضوء وفي نهايته كاميرا لأجل تتبع مسار حركته في داخل جسم الإنسان.

فغر المرارة عن طريق الجلد

وهو عبارة عن خيار علاجي طبي بعيد كلَّ البعد عن العملية الجراحية، وغالباً يتم إجراءاه لحالات معينة مثل الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم كمرضى القلب أو تكون الحصوات انتشرت في المرارة ولكنهم لا يستطيعون تحمل إجراء أي نوع من أنواع العملية الجراحية نتيجة الكبر في السن أو الخوف الشديد أو انخفاض معدل ضغط الدم باستمرار، ويتمثل هذا عن طريق استخدام إبرة صغيرة أو كبيرة بحسب الحالة لأجل سحب سائل معين من جوف المرارة، ومن بعدها يتم إدخال قسطرة عن طريق جلد المريض لتصريف ذلك السائل.

الصوم المتقطع

إنَّ الصوم هو حل مؤقت وسهل للإجابة عن سؤال كيفية علاج حصى المرارة بدون عملية، فهو يعمل على عدم إجهاد المرارة في القيام بوظيفتها، وذلك عليك أن تتبع نظام غذائي معين تخفف به من الطعام والشراب قدر المستطاع، وهذا الحل بالتحديد لا يغني أبداً من ضرورة مراجعة الطبيب بأقرب فرصة ممكنة.

علاج حصى المرارة بالأعشاب

يستبعد الكثير من مرضى الحصى في المرارة خيار خضوعهم لأي عمل جراحي أو حتّى علاج طبي، فهم مقتنعون تماماً أنَّ الأعشاب تغني عن كل شيء، ورغم هذا الاعتقاد الخاطئ إلا أننا سنقدّم إليكم أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة عن طريق الأعشاب الصحية التي تساعد على تخفيف الألم، ومنها ما يأتي:

زيت الخروع: علاج سحري وشعبي رهيب فالكثير من مرضى حصى المرارة يقومون بتناوله لتخفيف آلامهم الناتجة عن تشنجات شديدة ومزعجة.

علاج سحري وشعبي رهيب فالكثير من مرضى حصى المرارة يقومون بتناوله لتخفيف آلامهم الناتجة عن تشنجات شديدة ومزعجة. قشر السيليوم: يعد من قشور النباتات التي تذوب في الماء المغلي وتعطي علاجاً فعّالاً للتخلص من ألم المرارة.

يعد من قشور النباتات التي تذوب في الماء المغلي وتعطي علاجاً فعّالاً للتخلص من ألم المرارة. خل التفاح: رغم أنه ليس مرغوباً أن يتم شربه من قبل غالبية الناس لأجل عدم إلحاق الضرر بالمعدة، لكن حقيقةً عصير التفاح أو ما يُعرف خل التفاح مفيد جداً للتخلص من آلام مرض حصى المرارة.

رغم أنه ليس مرغوباً أن يتم شربه من قبل غالبية الناس لأجل عدم إلحاق الضرر بالمعدة، لكن حقيقةً عصير التفاح أو ما يُعرف خل التفاح مفيد جداً للتخلص من آلام مرض حصى المرارة. الكركم: يعد الكركم من أهم طرق العلاج العشبي لمرض الحصى الموجود في المرارة لما فيه من مضادات التهاب وأكسدة ويساعد على إذابة 80% من حصى المرارة.

يعد الكركم من أهم طرق العلاج العشبي لمرض الحصى الموجود في المرارة لما فيه من مضادات التهاب وأكسدة ويساعد على إذابة 80% من حصى المرارة. البابونج: إنَّ هذا العشب له تأثير قوي جداً على جسم الإنسان حيث أنه يساعد على تطهير المرارة وتخفف الألم.

إنَّ هذا العشب له تأثير قوي جداً على جسم الإنسان حيث أنه يساعد على تطهير المرارة وتخفف الألم. النعناع: مشروب شائع ومتداول بين الناس لكن مفيد ومهم جداً لمرضى الحصى في المرارة لأنه يساعد على تسكين الألم مؤقتاً.

مشروب شائع ومتداول بين الناس لكن مفيد ومهم جداً لمرضى الحصى في المرارة لأنه يساعد على تسكين الألم مؤقتاً. الشبت: وهو نبات عشبي يُقطع ليُضع في السلطة لتناولها حيث أنه يساعد على تطهير المرارة وتحسين وظائفها.

وهو نبات عشبي يُقطع ليُضع في السلطة لتناولها حيث أنه يساعد على تطهير المرارة وتحسين وظائفها. بذور الكتان: وهي من أهم البذور المساعدة لمرضى حصى المرارة لأنها تقوت بتفتيت الحصى وتساعد أيضاً بتطهير المرارة.

أطعمة تذيب حصى المرارة بسهولة بدون علاج

هنالك قائمة طويلة للأطعمة التي تساعد المريض على ذوبان حصى المرارة دون خضوع لعمل جراحي، وتعتبر من أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة بشرط أن تكون تلك الحصى صغيرة جداً لتتحول لاحقاً إلى فُتات، ومن أهم وألذ هذه الأطعمة ما يأتي:

الخرشوف البري: يعد من النباتات الصحية المهمة التي تساعد المرارة على قيامها بمهامها الطبيعية وتنظيفها من بقايا مرض الحصى، ويمكن تحضيره عن طريق السلق ضمن وعاء ماء ساخن وتناوله كأي طعام آخر.

يعد من النباتات الصحية المهمة التي تساعد المرارة على قيامها بمهامها الطبيعية وتنظيفها من بقايا مرض الحصى، ويمكن تحضيره عن طريق السلق ضمن وعاء ماء ساخن وتناوله كأي طعام آخر. الكمثري: تعتبر من أهم الأطعمة التي تذيب الحصى لما فيها من عناصر غذائية وفيتامينات وحموض ومضادات أكسدة فضلاً عن ذلك كله تحتوي على مضادات التهابات تصيب المرارة.

تعتبر من أهم الأطعمة التي تذيب الحصى لما فيها من عناصر غذائية وفيتامينات وحموض ومضادات أكسدة فضلاً عن ذلك كله تحتوي على مضادات التهابات تصيب المرارة. العدس: العدس حصراً دون أي بقوليات أخرى فهو غني بالبروتين الخالي من الدهون التي تضر الإنسان، ويساعد كثيراً على عدم تضخم حصوات المرارة، وعلينا ألا نكثر من تناوله لأنه قد ينعكس سلباً ويسرّع من ظهور أعراض التهاب المرارة.

العدس حصراً دون أي بقوليات أخرى فهو غني بالبروتين الخالي من الدهون التي تضر الإنسان، ويساعد كثيراً على عدم تضخم حصوات المرارة، وعلينا ألا نكثر من تناوله لأنه قد ينعكس سلباً ويسرّع من ظهور أعراض التهاب المرارة. اللبن الرائب: يحتوي هذا اللبن على كمية كبيرة من الكالسيوم التي تساعد على تطهير المرارة من أي التهابات أو حصى ويعتبر من أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة من ناحية الأعشاب ومذاقه لذيذ جداً.

المضاعفات الناتجة عن مرض حصى المرارة

في حال أنَّ المريض أهمل مرضه المتعلق بالحصوات الموجودة داخل المرارة، ولم يتبع أي الطرق المسبقة مهما كانت سهلة، يجب عليه أن يعلم مدى خطورة ما يفعله لأنَّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل هنالك أضرار أخرى ستلحق به، ومنها ما يأتي:

زيادة فرص المريض بتعرّضه لسرطان المرارة حيث أنَّ تلك الحصى إن لم يتم علاجها ستسبب التهابات كثيرة في المرارة وبالتالي سيصل الأمر إلى إصابته بمرض السرطان.

فضلاً عن ذلك قد يخضع لتجربة مؤلمة متعلقة بانسداد القنوات البنكرياسية وهي من أشهر المضاعفات التي تظهر عند الإنسان المهمل لمرضه.

التهاب المناطق المجاورة للمرارة كالكبد مثلاً وبالتالي يدخل في علاج آخر يكون أكثر إيلاماً من علاج المرارة.

وفي ختام المقال، إنَّ أسهل طريقة لعلاج حصوة المرارة بدون جراحة لا تغني البتة عن الذهاب إلى الطبيب ومراجعته وخاصة إن كان المرض في بدايته بحيث يمكن أن يُعالج عن طريق الخضوع لأي علاج طبي عام إن كان حقاً لا يريد أن يصل إلى مرحلة العلاج الجراحي.